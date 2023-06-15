Много бракованных ракет: эксперты рассказали о работе российского ВПК в условиях санкций

Россия вынуждена производить ракеты используя электронные компоненты низкого качества, говорит обозреватель Коваленко. Это приводит к тому, что последние образцы ракет Х-101 и 3М-14 "Калибр" могут иметь отклонение от цели свыше 50 метров.

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В условиях дефицита боеприпасов Россия пытается активизировать работу военно-промышленного комплекса и нарастить производство вооружения. Однако это приводит к тому, что среди выпущенных боеприпасов, и в частности крылатых ракет, появляется много брака. Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Действительно российский ВПК смог нарастить производство таких ракет как Х-101 и 3М-14 "Калибр", отметил эксперт, за счет контрабанды необходимых электронных компонентов. В то же время из-за отсутствия должного технического контроля, выходит много бракованной продукции, которая сразу отправляется на войну.

Коваленко обращает внимание на то, что такие ракеты и раньше имели не совсем ту точность, которая была заявлена разработчиками, теперь же отклонение от цели может достигать более 50 метров.

"Если, например, у ракеты Х-101 или "Калибр" отклонение, согласно характеристикам, допустимо 5-7 метров от цели, то в 2022 году это отклонение составило до 50 метров. Сейчас Х-101 или "Калибр" могут отклоняться на расстояние более 50 метров от цели, что говорит о качестве новых электронных комплектующих", — пояснил эксперт.

Между тем несмотря на такие погрешности эти ракеты производятся. Что касается количества такого вооружения, то из приблизительно 35 ракет, выпущенных за месяц, одна-две будут бракованные. А если взять производство артиллерийских боеприпасов 152-мм калибра, то на 10 тысяч снарядов до 500 штук могут быть негодными для использования.

Таким образом можно говорить о деградации российского ВПК из-за попыток наращивания производства, что в свою очередь будет наносить вред военной машине России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин признался, что российская армия испытывает дефицит высокоточных боеприпасов, средств связи, самолетов, беспилотников и другого вооружения. По его словам, это оружие у армии есть, но не в достаточном количестве