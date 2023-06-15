Багато бракованих ракет: експерти розповіли про роботу російського ВПК в умовах санкцій

Росія змушена виробляти ракети, використовуючи електронні компоненти низької якості, каже оглядач Коваленко. Це призводить до того, що останні зразки ракет Х-101 та 3М-14 "Калібр" можуть мати відхилення від цілі понад 50 метрів.

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В умовах дефіциту боєприпасів Росія намагається активізувати роботу військово-промислового комплексу та наростити виробництво озброєння. Однак це призводить до того, що серед випущених боєприпасів, зокрема крилатих ракет, з'являється багато браку. Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДІМ військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Справді, російський ВПК зміг наростити виробництво таких ракет як Х-101 і 3М-14 "Калібр", зазначив експерт, за рахунок контрабанди необхідних електронних компонентів. Водночас через відсутність належного технічного контролю виходить багато бракованої продукції, яка одразу вирушає на війну.

Коваленко звертає увагу на те, що такі ракети й раніше мали не зовсім ту точність, яку було заявлено розробниками, а тепер відхилення від цілі може досягати понад 50 метрів.

"Якщо, наприклад, у ракети Х-101 або "Калібр" відхилення, згідно з характеристиками, допустимо 5-7 метрів від цілі, то у 2022 році це відхилення склало до 50 метрів. Зараз Х-101 або "Калібр" можуть відхилятися на відстань понад 50 метрів від цілі, що говорить про якість нових електронних комплектуючих", — пояснив експерт.

Тим часом, незважаючи на такі похибки, ці ракети виробляються. Що стосується кількості такого озброєння, то приблизно з 35 ракет, випущених за місяць, одна-дві будуть браковані. А якщо взяти виробництво артилерійських боєприпасів 152 мм калібру, то на 10 тисяч снарядів до 500 штук можуть бути непридатними для використання.

Таким чином можна говорити про деградацію російського ВПК через спроби нарощування виробництва, що в свою чергу завдаватиме шкоди військовій машині Росії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зізнався, що російська армія зазнає дефіциту високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, літаків, безпілотників та іншого озброєння. За його словами, ця зброя армія має, але не в достатній кількості