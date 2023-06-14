Страхи Путіна: брак озброєння у РФ може призвести до провалу в Україні, — Politico

Глава Кремля визнав, що російській армії бракує деяких сучасних видів озброєння, тоді як Україна отримує нові постачання передової західної техніки.

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Збройні сили РФ "страждають" від нестачі озброєнь на передовій, що може призвести до невдач на театрі воєнних дій в Україні. При цьому президент Росії Володимир Путін констатував майже триразове збільшення виробництва зброї для застосування на полі бою та навіть десятикратне збільшення виробництва найнеобхіднішої техніки. Про це йдеться у матеріалі Politico від 13 червня.

Оглядачі зазначили, що виступаючи в Кремлі перед воєнкорами, російський лідер визнав, що під час "СВО" російська армія має дефіцит багатьох речей — високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, літаків, безпілотників та іншого озброєння.

"Вони у нас є, але, на жаль, у нас їх недостатньо… Нам потрібні сучасні протитанкові засоби, потрібні сучасні танки", — сказав Путін.

Причому коли путінська армія відчуває брак деяких видів озброєння, Збройні сили України отримують нові постачання передової західної техніки.

Автори публікації зазначають, що брак високоточних боєприпасів ускладнював просування ЗС РФ, не даючи змоги російським військовим завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані. Замість цього окупанти накрили Україну шквалом погано керованих безпілотників, таких як іранські Shahed-129, і навіть вдалися до використання морських ракет для атаки житлових будівель.

На закінчення було сказано, що згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, західні санкції заважають Росії ввозити компоненти, необхідні для виробництва сучасної зброї.

"У той час як якість військової техніки, використовуваної українською армією, продовжує поліпшуватися завдяки допомозі Заходу, якість російської зброї продовжує погіршуватися", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента Володимира Путіна з військовими кореспондентами обумовлена розумінням глави Кремля того, що переконані прихильники війни є його ключовим електоратом. Аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що російський президент все більше покладатиметься на ультранаціоналістичну спільноту, щоб забезпечити підтримку затяжної війни серед громадян РФ.