Усиливают меры: белорусских пограничников перевели на пропускные пункты с РФ, — аналитики

Согласно данным тендеров за май и июнь, часть пограничников из Витебской области перенаправляют охранять границу с Россией. Аналитики утверждают, что на КПП на границе россиян проверяют "с особым пристрастием"

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Для обеспечения пограничного контроля на границу Беларуси с Россией привлекли военнослужащих из Гомельской и Гродненской пограничных групп, а также Пинского пограничного отряда. Об этом 15 июня сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, собранных по данным портала госзакупок, журналисты сделали вывод, что к пограничному контролю на границе с РФ привлекли военнослужащих из Брестской пограничной группы.

Согласно опубликованному 14 мая тендеру, начаты закупки услуг по организации питания 60 военнослужащих Брестской пограничной группы, расквартированных в Орше (Витебская область). Там же указан срок оказания услуг — с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года.

При этом телеграмм-канал отмечает, что 14 июня Пинский пограничный отряд опубликован тендер на продление организации питания до 31 июля 2023 года для 30 военнослужащих которые находятся в районе г.п.Лиозно (Витебская область).

Напомним, с начала мая 2023 года Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с РФ. При этом известно, что ограничения будут действовать до "особого распоряжения". При этом отмечено, что россиян на контрольно-пропускных пунктах проверяют "с особым пристрастием".

В середине мая стало известно, что на территории Беларуси, в пределах 20 километров от украинской границы, замечены новые укрепления, известные как "зубы дракона". Также наблюдается строительство фортификационных сооружений вблизи этой линии.