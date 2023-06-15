Підсилюють заходи: білоруських прикордонників перевели на пропускні пункти з РФ, — аналітики.

За даними тендерів за травень та червень, частина прикордонників з Вітебської області перенаправляють охороняти кордон із Росією. Аналітики стверджують, що на КПП на кордоні росіян перевіряють "з особливою пристрастю"

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Для забезпечення прикордонного контролю на кордон Білорусі з Росією залучили військовослужбовців із Гомельської та Гродненської прикордонних груп, а також Пінського прикордонного загону. Про це 15 червня повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, зібраних за даними порталу держзакупівель, журналісти зробили висновок, що до прикордонного контролю на кордоні з РФ залучили військовослужбовців з Брестської прикордонної групи.

Згідно з опублікованим 14 травня тендером, розпочато закупівлю послуг з організації харчування 60 військовослужбовців Брестської прикордонної групи, розквартованих в Орші (Вітебська область). Там же вказано термін надання послуг з моменту укладення договору до 31 грудня 2023 року.

При цьому телеграм-канал зазначає, що 14 червня Пінський прикордонний загін опубліковав тендер на продовження організації харчування до 31 липня 2023 року для 30 військовослужбовців, які перебувають у районі м.П.Ліозне (Вітебська область).

Нагадаємо, з початку травня 2023 року Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з РФ. При цьому відомо, що обмеження діятимуть до "особливого розпорядження". При цьому наголошено, що росіян на контрольно-пропускних пунктах перевіряють "з особливою пристрастю".

У середині травня стало відомо, що на території Білорусі, за 20 кілометрів від українського кордону, помічені нові укріплення, відомі як "зуби дракона". Також спостерігається будівництво фортифікаційних споруд поблизу цієї лінії.