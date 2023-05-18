Білорусь будує "зуби дракона" неподалік кордону з Україною, — "Гаюн" (фото)

За даними моніторингової групи, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія фортифікаційних споруд.

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На території Білорусі, за 20 кілометрів від українського кордону, помічені нові укріплення, відомі як "зуби дракона". Також спостерігається будівництво фортифікаційних споруд поблизу цієї лінії. Про це повідомляється в Telegram-каналі моніторингової групи "Білоруський Гаюн".

На відстані 10 кілометрів від міста Гомеля, вздовж траси М8 у напрямку кордону з Україною, спостерігається поява лінії протитанкових укріплень, відомих як "зуби дракона".

"Крім того, зовсім поруч із зубами продовжуються будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд", — пише пресслужба.

Як пише моніторингова група, символічно те, що лише сьогодні вранці, 18 травня, Олександр Лукашенко стверджував, що майбутній український контрнаступ є нібито "дезінформацією".

"Тобто у контрнаступ Лукашенко не вірить, але все одно вирішив перестрахуватися?", — додає пресслужба.

Білорусь будує "зуби дракона" неподалік кордону з Україною Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, що 1 травня колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов заявив, що білоруський політик Олександр Лукашенко передчує поразку російських військ в Україні та "починає відповзати". У такий спосіб він стає проблемою для Путіна.

Крім того, 5 травня Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Місцеві Telegram-канали повідомляли про багатокілометрові черги, які вишиковуються на швидку руку поставлених вагончиків КПП.