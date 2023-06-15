Полезно для Украины: Европа хочет отказаться от оружия США, воссоздав свою промышленность, — СМИ

По словам журналистов, в Европе хотят наладить собственное производство оружия. Это будет полезно для безопасности Украины, а также ЕС в целом.

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США дают четкий сигнал европейским лидерам, что нужно увеличить расходы на оборону. При этом, в Вашингтоне хотят, чтобы Европа закупала больше американского оружия, однако некоторые союзники хотят нарастить производство у себя дома. Об этом пишет Politico.

Как заявил президент Франции Эммунаэль Макрон на конференции GLOBSEC в Братиславе, необходимо развивать подлинно европейскую военно-технологическую и промышленную базу во всех заинтересованных странах.

Сообщается, что после вторжения России в Украину расходы на оружие европейских государств на оборону выросли почти на 13% до 345 миллиардов долларов. Большая часть расходов была реакцией именно на полномасштабное вторжение России в Украину.

В материале говорится, что примерно половина денег на оборону европейских стран уходит на американское оружие. Для США такая ситуация выгодна, но некоторые политики Европы хотят ее изменить.

По словам журналистов, нынешняя напряженность в Брюсселе связана с тем, должна ли новая общеевропейская оборонная политика ограничиваться компаниями ЕС. Эту позицию отстаивают Макрон и Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку.

"Наш план состоит в том, чтобы напрямую поддержать с помощью денег ЕС усилия по наращиванию нашей оборонной промышленности", — сказал Бретон.

По его мнению, это будет полезно как для Украины, так и для общей безопасности Европы. Однако европейские страны по-прежнему очень зависят от США.

Сообщается, что наиболее распространенным дорогостоящим товаром является ударный истребитель F-35 компании Lockheed Martin, стоимость которого составляет 80 миллионов долларов за штуку.

Издание пишет, что война на Украине подчеркнула господство оборонной промышленности США. Так, к примеру, Польша в этом году подписала сделку на 1,4 миллиарда долларов на покупку 116 танков M1A1 Abrams, а также еще одно соглашение на 10 миллиардов долларов на покупку высокомобильных артиллерийских ракетных систем производства Lockheed Martin.

По словам журналистов, такие сделки вызывают в Европе опасения по поводу того, сможет ли Евросоюз отказаться от продуктов оборонной промышленности США. Но необходимость пополнения складов вооружений и продолжения доставки техники в Украину актуальна, и после десятилетий сокращения оборонная промышленность континента с трудом приспосабливается.

Напомним, что 14 июня в Минобороны Великобритании заявили, что мировые запасы вооружений сократились. Младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи сослался на недостаток производственных мощностей Великобритании и сложности, связанные с цепочкой поставок для производства оружия, в котором нуждаются ВСУ. ПО его словам, коллективно у сообщества доноров достаточно вооружений. Но после 18 месяцев закупки оружия для Украины, запасы поубавились.

Также СМИ сообщали, что КНДР готова поставлять РФ оружие для войны против Украины в обмен на нефть. По словам журналистов, на складах у КНДР есть большое количество советской артиллерии. Коме того, у нее много боеприпасов, которых хватит для обеспечения более чем 21 600 артиллерийских орудий.