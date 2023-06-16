Контрнаступление Украины займет много времени и дастся высокой ценой, — Милли

Американский генерал высоко оценил навыки украинских защитников. О российских же оккупантах он сказал, что те засели на оборонительных позициях, и многие из них даже не понимают, зачем они там.

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На контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену. Так высказался о контрнаступлении Украины председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Об этом сообщает Sky News.

Украинское контрнаступление продвигается со стабильным результатом на своей начальной стадии, об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе 16 июня.

"Украина начала свою атаку и добивается устойчивого прогресса. Это очень сложный и интенсивный бой и, вероятно, займет значительное время и придется заплатить высокую цену", — дал свой прогноз Милли.

Генерал Милли — о российских военных

Генерал также отметил лидерство, навыки и моральный дух украинских защитников — все это резко контрастирует с качествами российских солдат.

По словам Милли, российское военно-политическое руководство не всегда действует последовательно, а боевой дух военнослужащих РФ не высокий.

"И они сидят на оборонительных позициях, и многие из них даже не знают, зачем они там", — отметил Милли.

Напомним, что пропагандисты из РФ заявили, что под Новой Каховкой слышны звуки выстрелов стрелкового боя и взрывы. Сообщалось, что в районе недалеко от временно оккупированного города Херсонской области войска РФ пытаются препятствовать высадке десанта ВСУ. Стрельба также была слышна в Таврийске и Соснах.

Также сообщалось о том, что Украина получила новый пакет военной помощи из Германии: что вошло в поставки. Среди прочего, известно о двух бронемашинах для разминирования WISENT 1, 16 грузовиках Zetros, двух тягачах 8x8 HX81. Ко всему прочему, украинским военным поставили 300 000 наборов первой медицинской помощи.