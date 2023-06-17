Космос — это не Дикий Запад. Почему нормы как никогда важны для космического сдерживания и обороны

В США продолжаются дискуссии, нужно ли создавать космические нормы. Критики считают, что они могут ограничить поведение Штатов. Сторонники идеи видят в этом дополнительную защиту.

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Дипломатия и оборона всегда шли рука об руку. Космос не является исключением, став неотъемлемой частью повседневной жизни и национальной безопасности США, от командования и управления до разведки и навигации. С ростом значимости использования космоса растет и вопрос о том, как обеспечить безопасность космических систем, и одним из возможных ответов на него является восполнение пробелов в нормах ответственного поведения в космосе. Это может показаться довольно узкой темой, но на самом деле она связана с широким спектром стратегических целей США и стала центральной точкой усилий по защите интересов национальной безопасности в космической сфере. Усилия Америки в области разработки космических норм вышли за рамки обобщенных заявлений и проникли в политику и стратегию национальной обороны.

Фокус перевел статью Робина Дики о том, почему США важно иметь нормы для ведения обороны в космическом пространстве.

В ответ на это некоторые аналитики поставили под сомнение ценность космических норм для обороны и сдерживания. В конце концов, нормы не могут предотвратить агрессивные действия решительного противника, перехватить ракету или защитить спутник от нападения. Критика включает в себя утверждения, что необязательные нормы относительно беззубы, что они могут излишне ограничивать поведение США, или что злонамеренные субъекты будут просто игнорировать нормы и делать то, что хотят. В каждом из этих критических замечаний есть доля справедливости. Тем не менее, нормы действительно играют решающую роль в космической безопасности, как и в других сферах на протяжении веков.

На данный момент разработано очень мало норм космической безопасности, и дальнейшее развитие норм поведения в космосе является важным проектом для обороны и сдерживания в этой сфере. Хотя нормы ограничивают определенную свободу действий, они также играют ключевую роль в избегании путаницы, облегчении координации между союзниками и партнерами во время кризиса или конфликта, а также выявлении агрессии и реагировании на нее. Они способствуют достижению конечных целей космической безопасности: предотвращению конфликтов в космосе, преодолению конфликтов в случае их возникновения и защите использования космоса для будущих поколений в США и во всем мире.

Многие из этих положительных эффектов пока что не проверены реальном в космосе из-за (к счастью) отсутствия открытых военных действий в этой области на сегодняшний день. Но в других областях аналогичные нормы выполняли эти роли на протяжении десятилетий или столетий. Разработка норм – один из многих инструментов, которые могут и должны применяться стратегически для сохранения стабильности и продвижения интересов США в космосе. Хотя существует множество потенциальных норм, которые можно рассмотреть в качестве компонентов стратегии космической безопасности, особую ценность представляют такие нормы, как выявление "угрожающего" поведения на орбите, установление линий коммуникации между операторами спутников, разработка стандартов оперативной совместимости систем и данных, а также содействие обмену информацией и предоставлению ресурсов потенциально уязвимым космическим субъектам. Преимущества космических норм для сдерживания и обороны превышают затраты, и эти преимущества не стоит игнорировать только потому, что их влияние зачастую незаметно.

Преимущества космических норм для сдерживания и обороны превышают затраты, и эти преимущества не стоит игнорировать только потому, что их влияние зачастую незаметно Фото: AP

Что входит в норму?

Одна из самых больших проблем в обсуждении ценности норм для космоса заключается в том, что не существует общепринятого определения нормы. Иногда термин "норма" используется только для обозначения необязательных руководящих принципов поведения. Также может возникнуть путаница в том, означает ли "норма" "нормальное" (то есть нечто обычное и привычное) или скорее "нормативное", то есть относящееся к ценностному суждению о некотором виде поведения как хорошем или плохом. Одно определение, адаптированное из научной литературы, дает возможность осмыслить нормы в космическом контексте как общепринятые стандарты надлежащего поведения.

Общепринятые стандарты надлежащего поведения могут принимать различные формы и устанавливаться различными способами, но ключевым является слово "общепринятые". До сих пор нормы поведения в космосе ограничивались широкими правовыми принципами, такими как предотвращение "загрязнения" космоса, неписаными соглашениями, такими как уважение права спутников "летать" над территорией различных стран на Земле, и необязательными руководящими принципами по ограничению орбитального мусора и устойчивому функционированию. Поэтому некоторые высокопоставленные руководители США называют космос "Диким Западом". Хотя космос не является полным правовым или дипломатическим вакуумом, как следует из этого описания, присутствуют большие пробелы и двусмысленность, оставляющие много места для формирования общих ожиданий относительно приемлемого и неприемлемого поведения.

Текущие усилия по разработке норм космической безопасности, предпринимаемые Соединенными Штатами, включают широкий спектр подходов. Космическое командование США обнародовало конкретные модели ответственного поведения, которые оно использует в своей деятельности, Соединенные Штаты объявили об одностороннем обязательстве не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого наведения, которое было повторено другими странами и получило широкую поддержку в резолюции ООН. Кроме того, в рамках обсуждений в открытой рабочей группе ООН государства попытались выработать общее понимание потенциальных норм космической безопасности.

Преодоление путаницы

Нормы могут помочь предотвратить перерастание кризисов, основанных на недопонимании или неправильном восприятии, в конфликт. Многие трагедии и насильственные инциденты произошли из-за сбоев в коммуникации. Например, несколько коммерческих авиалайнеров были сбиты из-за того, что их неправильно идентифицировали как военный самолет. В некоторых случаях пилот не получил предупреждения об изменении курса или вообще не знал, что военные видят в них угрозу и собираются стрелять. Уже есть первые признаки подобных проблем в космосе: например, Китай утверждает, что SpaceX не отвечает на сообщения, когда спутники Starlink приближаются к китайской космической станции с экипажем. Ограничение осведомленности о ситуации в космосе и отсутствие четких и последовательных способов связаться с соответствующими операторами спутников в кризисной ситуации создают опасную основу для того, чтобы предполагаемые угрозы переросли во враждебные действия в космосе.

Ограничение осведомленности о ситуации в космосе и отсутствие четких и последовательных способов связаться с соответствующими операторами спутников в кризисной ситуации создают опасную основу для того, чтобы предполагаемые угрозы переросли во враждебные действия в космосе Фото: ixbt

Нормы помогают избежать или разрядить эти кризисы, гарантируя, что все участники космической деятельности знают, какое поведение может быть воспринято как угрожающее, чтобы добронамеренные участники могли его избежать. Линии коммуникации и стандарты ситуационной осведомленности в космосе могут помочь операторам разрешить споры и получить общую картину ситуации. Такие нормы позволяют избежать эскалации, когда это возможно, предоставляя альтернативу рискованным позициям, когда сначала стреляют по потенциальным угрозам, а потом задают вопросы. Оборона и сдерживание достаточно сложны без тумана и трения конфликта. Нормы могут помочь прорваться сквозь этот туман, однажды спася мир от непреднамеренной войны. Координация действий с союзниками и партнерами

Еще одна важная и часто упускаемая из виду роль норм в обороне — это координация действий между партнерами и союзниками. Трения между союзниками, у которых нет единого мнения по оперативным вопросам, могут стать серьезным препятствием для совместных действий. В печально известной истории наполеоновских войн австрийская армия попала в окружение и потерпела поражение в 1805 году только потому, что их союзники, русские, использовали другой календарь, из-за чего они отстали на двенадцать дней. Сегодня коалиции становятся все более сложными, в операциях часто участвуют представители различных служб, стран и коммерческих структур, а также военные. Война в Украине продемонстрировала особое разнообразие космических субъектов, которые могут участвовать в конфликте, и показала, насколько сложно предвидеть действия всех потенциальных партнеров. Нормы помогают гарантировать, что различные субъекты уже следуют схожим стандартам в таких вопросах, как обмен информацией и оперативная совместимость систем, устраняя потенциальные проблемы при формировании коалиции быстрее, чем при решении таких вопросов на двусторонней основе. В этом широком смысле уже существует множество норм для описания деятельности в космосе, включая такие фундаментальные вещи, как определение орбитальных параметров спутников и мусорных объектов.

Нормы также помогают снизить риск появления технических или организационных "слабых звеньев" в коалиции. Когда нет единого лидера, который устанавливает правила и контролирует качество для всей группы, нормы могут стимулировать повышение уровня технологий и практики до приемлемого минимального уровня во всей команде. Это особенно актуально, поскольку Министерство обороны сотрудничает со все более разнообразными компаниями и нетрадиционными поставщиками, некоторые из которых имеют меньше ресурсов и опыта, чем другие. Например, общие стандарты кибербезопасности для коммерческих космических операторов сведут к минимуму возможность появления "слабых звеньев", которые могут стать объектами кибератак. Таким образом, нормы могут помочь сделать взаимосвязанное космическое предприятие более устойчивым.

Выявление и реагирование на агрессию

Возможно, самое главное — нормы могут помочь выявить, сдержать или отреагировать на враждебное поведение. По словам старшего сотрудника по вопросам космической безопасности Одри Шаффер, нормы "могут играть важную роль в обнаружении угроз и реагировании на них". Нарушение международно признанной нормы станет сигналом о враждебных намерениях или потенциальной будущей эскалации, позволяя тем, кому угрожают, отслеживать, готовиться и мобилизовать других для ответных действий. Нормы также обрамляют применение правил применения оружия, уточняя определение враждебных или угрожающих действий и позволяя принимать решения о самообороне. Существование нормы само по себе вряд ли остановит решительную страну от враждебных действий, но четкие нормы, принятые несколькими странами, имеющими доступ к своим дипломатическим, военным и экономическим элементам национальной мощи, могут снизить барьеры для международного ответа на агрессивное поведение в космосе, тем самым делая сдерживание более надежным и эффективным. Эффект нормы может варьироваться от создания политической или экономической поддержки одностороннего ответа до создания международной коалиции для наказания нарушителя нормы. Когда Россия нарушила нормы территориальной целостности и начала совершать военные преступления в Украине, Соединенные Штаты помогли организовать международную реакцию, включая беспрецедентные санкции против России, масштабную помощь Украине в сфере безопасности и голоса 141 страны в Организации Объединенных Наций, осудившей вторжение.

Когда Россия нарушила нормы территориальной целостности и начала совершать военные преступления в Украине, Соединенные Штаты помогли организовать международную реакцию, включая беспрецедентные санкции против России

Даже если само существование нормы не предотвращает нарушения злонамеренными субъектами, использование норм для выявления и организации коллективного ответа на враждебное поведение помогает сдерживать нарушения. Сила нормы заключается не в том, останется ли она нерушимой, а в широте и интенсивности реакции на нарушение. Таким образом, хорошо разработанная норма будет не только указывать, какое поведение является приемлемым или неприемлемым, но и демонстрировать стимулы и санкции, побуждающие субъектов следовать норме и налагающие последствия на тех, кто ее не соблюдает. Сопоставление стимулов с конкретными формами поведения лежит в основе разработки норм, даже если стимулы не являются явными, и стратегический подход к надлежащему сопоставлению форм поведения и стимулов может значительно повысить полноту и эффективность норм для космоса.

Эта динамика говорит о более широких отношениях между дипломатией и войной. Нормы поведения — это средство достижения политических целей, и они являются таким же потенциальным инструментом, как военное оружие или фортификационные сооружения. Поиск норм поведения не исключает разработку военных планов и возможностей, а стратегическое использование обоих этих инструментов в тандеме может достичь большего в космической обороне и сдерживании, чем по отдельности. Как сказал генерал Чанс Зальцман, начальник космических операций Космических сил США: "У нас есть возможность жить в рамках ответственного поведения. Мы прописали ответственные модели поведения в соответствии с тем, как, по нашему мнению, должен вестись бизнес. Это не наручники, которые мешают нам делать все, что мы хотим". Экспертам по космической безопасности и лицам, принимающим решения, было бы полезно думать о нормах и обороне не как о конкурирующих друг с другом, а как о взаимодополняющих частях стратегического целого.

Заключение

Если США не будут играть ведущую роль в разработке норм поведения в космосе, с нынешними темпами космического прогресса нормы будут развиваться без участия США. Это повышает риск, что космическое предприятие национальной безопасности США будет вынуждено выбирать между соблюдением норм, противоречащих интересам США, и нарушением норм и давлением, реакцией и порицанием со стороны международного сообщества. При правильном подходе нормы могут быть полезны для обороны и сдерживания, но для установления правильного баланса требуются усилия и сотрудничество. Отказ от роли в этой дискуссии может означать отказ от преимуществ стратегически, экологически и политически обоснованного нормативного режима.

Такой нормативный режим может стать невероятно сложным и включать в себя широкий спектр норм. Для решения проблем путаницы и непреднамеренной эскалации во время кризиса ключевые нормы должны включать разъяснение того, какое поведение в космосе будет рассматриваться как угрожающее, и поощрение использования линий коммуникации и точек контакта между операторами. Нормы, касающиеся угрожающего поведения, могут также способствовать планированию и координации ответных действий на эти угрозы. Нормы по оперативной совместимости, обмену информацией и обучению угрозам, а также другие нормы по стандартам и ресурсам, помогающим уязвимым космическим субъектам защитить себя в космосе и киберпространстве, могут сделать всю промышленность США и союзнические коалиции более устойчивыми.

Нормы не решают всех проблем космической безопасности. Однако они могут обеспечить более стабильные и предсказуемые пути к миру в условиях кризиса, поддержать коалиции и координацию, а также повысить эффективность реагирования на угрозы. Текущие усилия по созданию норм являются жизненно важным компонентом комплексной стратегии США по обеспечению безопасности и стабильности в космосе.

Об авторе

Робин Дики — техническая сотрудница Центра космической политики и стратегии корпорации The Aerospace. Она занимается вопросами космической политики и стратегии, связанными с национальной безопасностью, геополитикой и международными отношениями.