Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Gripen: какое у него есть вооружение

Ранее шведский премьер-министр говорил, что они готовы обучать, но не поставлять отечественные истребители Украины.

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Шведское правительство в рамках нового пакета военной помощи анонсировало обучение украинских летчиков на отечественных истребителях JAS-39 Gripen. Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

Во время заседания в формате "Рамштайн" Швеция приняла решение выделить 230 миллионов крон, чтобы среди прочего начать обучение на самолетах Gripen. 140 млн шведских крон пойдут в британский фонд международной помощи Украины для приобретения оружия.

Шведская армия получила задачу подготовить украинских летчиков и обслуживающего персонала к эксплуатации JAS-39 Gripen. Самолеты могут укрепить украинскую противовоздушную оборону.

Что известно об истребителе JAS-39 Gripen?

JAS-39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель. Его создала компания Saab. Первый полет самолета состоялся в 1986 году с последующим принятием на вооружение в 1996 году. Всего было изготовлено около 250 истребителей Gripen, что в разы меньше американских F-16.

Gripen является многоцелевым самолетом.

Особенностью самолета является то, что он нетребователен к качеству взлетно-посадочной полосы. Поэтому некоторые эксперты считают, что Gripen лучше подойдет Украине.

Вооружение истребителя Gripen:

ракеты класса "воздух-воздух" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и MICA;

ракеты класса "воздух-земля" — AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F;

авиабомбы — Mk 82, Bk90, GBU-12 Paveway II.

Напомним, 25 мая в Швеции заявили о готовности учить украинских летчиков руководить Gripen, но передавать их Украине правительство не готово.

16 июня посол Украины в Австралии сообщил, что Украина изучает состояние австралийских истребителей F/A-18 Hornet.