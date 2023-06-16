Швеція навчатиме українських льотчиків на винищувачах Gripen: яке він має озброєння

Раніше шведський премʼєр-міністр казав, що вони готові навчати проте не постачати вітчизняні винищувачі Україні.

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Шведський уряд в межах нового пакета військової допомоги анонсував навчання українських льотчиків на вітчизняних винищувачах JAS-39 Gripen. про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" Швеція прийняла рішення виділити 230 мільйонів крон, щоб серед іншого, розпочати навчання на літаках Gripen. 140 млн шведських крон підуть на британський фонд міжнародної допомоги України для придбання зброї.

Зазначається, що шведська армія отримала завдання підготувати українських льотчиків та обслуговуючого персоналу до експлуатації JAS-39 Gripen. Літаки можуть зміцнити українську протиповітряну оборону.

Що відомо про винищувач JAS-39 Gripen?

JAS-39 Gripen — це шведський багатоцільовий винищувач. Його створила компанія Saab. Перший політ літака відбувся у 1986 році з подальшим прийняттям на озброєння у 1996 році. Усього було виготовлено близько 250 винищувачів Gripen, що в рази менше, ніж американських F-16.

Gripen є багатоцільовим літаком

Особливістю літака є те, що він невимогливий до якості злітно-посадкової смуги. Тому деякі експерти вважають, що саме Gripen краще підійде Україні.

Озброєння винищувача Gripen:

ракети класу "повітря-повітря" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM та MICA;

ракети класу "повітря-поверхня" — AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F;

авіабомби — Mk 82, Bk90, GBU-12 Paveway II.

Нагадаємо, 25 травня у Швеції заявили про готовність навчати українських льотчиків керувати Gripen, але передавати їх Україні уряд не готовий.

16 червня посол України в Австралії повідомив, що Україна вивчає стан австралійських винищувачів F/A-18 Hornet.