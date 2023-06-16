На фоне угроз Путина: в НАТО не смогли согласовать план на случай агрессии РФ, — СМИ

Известно, что это первый пересмотр Североатлантического союза своих планов с момента окончания "холодной войны". Однако выработать новую стратегию, утверждают источники журналистов, не удалось из-за позиции Турции.

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Министры обороны стран НАТО 16 июня не смогли достичь согласия новых планов относительно того, как альянс ответит на атаку России. Один из дипломатов обвинил в этом Турцию. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры впервые с момента окончания "холодной войны" пересмотрели планы по вторжению России в Украину.

Один дипломат рассказал изданию, что Турция заблокировала решение из-за формулировки географического расположения, включая Кипром.

Отмечается, что так называемые региональные планы охватывают тысячи страниц секретных военных планов, подробно описывающих, как альянс ответит на атаку России, а Альянс не видел потребности в широкомасштабных оборонных планах в течение десятилетий, поскольку НАТО вела меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что определенная постсоветская Россия больше не представляет угрозы существованию.

Но учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо за ее границами в Украине, Альянс теперь предупреждает, что он должен иметь все планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником как Москва.

"Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов Вильнюсского саммита в июле", — сказал Reuters высокопоставленный чиновник США.

Путин угрожает уничтожать технику НАТО

Пока в НАТО не могут решить, как себя защищать, Путин откровенно угрожает, что будет, если западные истребители F-16 окажутся в Украине. По его словам, F-16 будут уничтожены так же, как германские танки Leopard. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Идут поставки [западной] военной техники, тяжелой техники. Несколько танков уничтожены. В частности, Leopard. Они пылают. Также будут гореть и F-16. Сомнений нет", — сказал Путин.

Также диктатор подчеркнул, что существует серьезная опасность втягивания НАТО в украинский конфликт. Если самолеты F-16 разместят за границей, Россия будет вынуждена пересмотреть, какие средства противник использует против Москвы.

Напомним, что в НАТО заявили, что Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе, который состоится уже в июле.

Ранее сообщалось, что представители НАТО все больше склоняются к упрощению процесса вступления Украины в Альянс. Германия выразила намерение поддержать эту инициативу.