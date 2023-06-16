На тлі погроз Путіна: у НАТО не змогли погодити план на випадок агресії РФ, - ЗМІ

Відомо, що це перший перегляд Альянсом своїх планів з моменту закінчення "холодної війни". Проте, виробити нову стратегію, стверджують джерела журналістів, не вдалося через позицію Туреччини.

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Міністри оборони країн НАТО 16 червня не змогли досягти згоди щодо нових планів щодо того, як альянс відповість на атаку Росії. Один із дипломатів звинуватив у цьому Туреччину. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри вперше з моменту закінчення "холодної війни" переглянули плани через вторгнення Росії в Україну.

Один дипломат розповів виданню, що Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічного розташування, включно з Кіпром.

Зазначається, що так звані регіональні плани охоплюють тисячі сторінок секретних військових планів, які детально описуватимуть, як альянс відповість на атаку Росії, а Альянс не бачив потреби у широкомасштабних оборонних планах протягом десятиліть, оскільки НАТО вела менші війни в Афганістані та Іраку та відчувала, що певна пострадянська Росія більше не становить загрози існуванню.

Але враховуючи, що найкривавіша війна в Європі від 1945 року вирує прямо за її кордонами в Україні, Альянс тепер попереджає, що він повинен мати все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із таким супротивником як Москва.

"Хоча регіональні плани не були офіційно схвалені сьогодні, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною серії результатів Вільнюського саміту в липні", — сказав Reuters високопоставлений чиновник США.

Путін погрожує знищувати техніку НАТО

Поки в НАТО не можуть вирішити, як себе захищати, Путін відкрито погрожує, що буде, якщо західні винищувачі F-16 опиняться в Україні. За його словами, F-16 будуть знищені так само, як німецькі танки Leopard. Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

"Ідуть постачання [західної] військової техніки, важкої техніки. Кілька танків знищено. Зокрема, Leopard. Вони палають. Також горітимуть і F-16. Сумніву немає", — сказав Путін.

Також диктатор наголосив, що є серйозна небезпека втягування НАТО в український конфлікт. Якщо літаки F-16 розташують за українським кордоном, Росія буде змушена переглянути, які засоби противник використовує проти Москви.

Нагадаємо, що у НАТО заявили, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже у липні.

Раніше повідомлялося, що представники НАТО дедалі більше схиляються до спрощення процесу вступу України до Альянсу. Німеччина висловила намір підтримати цю ініціативу.