Продвинулись вперед и уничтожили много техники ВС РФ: ВСУ заявили об успехах в одном из направлений
Украинские защитники "отминусовали" у окупантов вертолет Ка-52, систему "Солнцепек", 11 танков и еще много разного вида техники. Также на этом участке фронта враг имеет многочисленные потери в живой силе.
Российским оккупантам изрядно досталось на Таврическом направлении. В результате действий подразделений ВСУ оккупанты лишились там более 80 единиц техники и несколько ртов солдат. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, за минувшие сутки артиллеристы и ракетчики ВСУ выполнили около 1800 огневых задач — испепелили немало вражеской техники и уничтожили живую силу врага.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 5 рот. Уничтожены и повреждены 88 единиц военной техники противника", — сообщил генерал.
В результате точной работы украинских защитников российские оккупанты на таврическом направлении потеряли:.
- вертолет Ка-52";
- 11 танков;
- 20 единиц БМП;
- 2 БТР;
- 3 гаубицы 2А65 "Мста-С";
- гаубица 2А65 "Мста-Б";
- БМ-21 "Град";
- РЭБ "Житель";
- 4 САУ "Акация";
- САУ "Гвоздика";
- система залпового огня "Солнцепек"
- БПЛА "Zala";
- БПЛА "Shahed-136";
- БПЛА "Орлан-10";
Также у оккупантов стало на 5 складов из БК меньше.
Напомним, что бойцы 59-й бригады Вооруженных сил Украины украли лучший российский танк Т-90. Они обошли все растяжки и обнаружили посреди улицы танк без экипажа — сначала хотели сжечь, но потом решили, что он послужит еще в пользу ВСУ.
Ранее сообщалось. что бойцы Сил обороны выбили ВС РФ с нескольких позиций в районе Новодонецкого и Урожайного в Запорожье, но враг пока контролирует оба населенных пункта.