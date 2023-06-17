Продвинулись вперед и уничтожили много техники ВС РФ: ВСУ заявили об успехах в одном из направлений

Украинские защитники "отминусовали" у окупантов вертолет Ка-52, систему "Солнцепек", 11 танков и еще много разного вида техники. Также на этом участке фронта враг имеет многочисленные потери в живой силе.

Related video

Российским оккупантам изрядно досталось на Таврическом направлении. В результате действий подразделений ВСУ оккупанты лишились там более 80 единиц техники и несколько ртов солдат. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, за минувшие сутки артиллеристы и ракетчики ВСУ выполнили около 1800 огневых задач — испепелили немало вражеской техники и уничтожили живую силу врага.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 5 рот. Уничтожены и повреждены 88 единиц военной техники противника", — сообщил генерал.

В результате точной работы украинских защитников российские оккупанты на таврическом направлении потеряли:.

вертолет Ка-52";

11 танков;

20 единиц БМП;

2 БТР;

3 гаубицы 2А65 "Мста-С";

гаубица 2А65 "Мста-Б";

БМ-21 "Град";

РЭБ "Житель";

4 САУ "Акация";

САУ "Гвоздика";

система залпового огня "Солнцепек"

БПЛА "Zala";

БПЛА "Shahed-136";

БПЛА "Орлан-10";

Также у оккупантов стало на 5 складов из БК меньше.

Напомним, что бойцы 59-й бригады Вооруженных сил Украины украли лучший российский танк Т-90. Они обошли все растяжки и обнаружили посреди улицы танк без экипажа — сначала хотели сжечь, но потом решили, что он послужит еще в пользу ВСУ.

Ранее сообщалось. что бойцы Сил обороны выбили ВС РФ с нескольких позиций в районе Новодонецкого и Урожайного в Запорожье, но враг пока контролирует оба населенных пункта.