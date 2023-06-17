Просунулися вперед і знищили чимало техніки ЗС РФ: ЗСУ заявили про успіхи на одному з напрямків

Українські захисники "відмінусували" в окупантів вертоліт Ка-52, систему "Солнцепек", 11 танків та ще багато різного виду техніки. Також на цій ділянці фронту ворог має численні втрати в живій силі.

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Російським окупантам добряче дісталося на Таврійському напрямку. Внаслідок дій підрозділів ЗСУ окупанти позбулися там понад 80 одиниць техніки та кілька ротів солдатів. Про це повідомив бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, за минулу добу артилеристи та ракетники ЗСУ виконали майже 1800 вогневих завдань — спопелили чимало ворожої техніки та знищили живу силу ворога.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 5 рот. Знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника", — повідомив генерал.

В результаті влучної роботи українських захисників російські окупанти на таврійському напрямку втратили:.

вертоліт Ка-52";

11 танків;

20 одиниць БМП;

2 БТР;

3 гаубиці 2А65 "Мста-С";

гаубиця 2А65 "Мста-Б";

БМ-21 "Град";

РЕБ "Житель";

4 САУ "Акація";

САУ "Гвоздика";

система залпового вогню "Солнцепьок"

БпЛА "Zala";

БпЛА "Shahed-136";

БпЛА "Орлан-10";

Також в окупантів стало на 5 складів з БК менше.

Нагадаємо, що бійці 59-ї бригади Збройних сил України викрали найкращий російський танк Т-90. Вони обійшли всі розтяжки та виявили посеред вулиці танк без екіпажу — спочатку хотіли спалити, але потім вирішили, що він ще послужить на користь ЗСУ.

Раніше повідомлялося. що бійці Сил оборони вибили ЗС РФ з кількох позицій у районі Новодонецького та Урожайного на Запоріжжі, але ворог поки що контролює обидва населені пункти.