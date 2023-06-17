"Довелося подовбатися": танкіст ЗСУ розповів, як викрав у росіян Т-90 (відео)

Окупанти пішли мародерствувати та залишили свій танк без нагляду посеред села на Донеччині.

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Військовослужбовці 59-ї бригади Збройних сил України викрали найкращий російський танк Т-90. Таку історію командир танка Сергій Іванюк розповів телеканалу "Еспресо".

48-річний Сергій Іванюк родом із Херсонської області вирушив на війну добровольцем після повномасштабного вторгнення Росії та нині обороняє Харківську область. За словами військового, у квітні 2022 року він разом із товаришами по службі з 9-го батальйону змогли відібрати в окупантів Т-90 у селі Новопіль Донецької області.

Розвідка доповіла, що російські військові мародерствують у населеному пункті та іноді кидають свою техніку без нагляду. Українські воїни вирушили в рейд, за допомогою розвідників обійшли всі розтяжки та виявили посеред вулиці танк без екіпажу — спочатку хотіли спалити, але Сергій Іванюк запропонував його викрасти.

Бійці потай підібралися до машини і залізли всередину. Танкіст зазначив, що йому довелося витратити не менше 10 хвилин, щоб розібратися, як влаштований танк, і завести його — прилади всередині влаштовані інакше, ніж на старіших моделях, якими звикли керувати бійці ЗСУ. Захоплений Т-90 доставили до Зеленого поля, де його розібрали та підготували до бою вже на українській стороні.

"Класно завівся. Щоправда, довелося з ним подовбатися. Там таких приладів немає, там монітор стояв", — зазначив Сергій Іванюк.

У травні полковник ЗСУ Сергій Бачурін заявив, що російська армія втратила мільярди через танки Т-90М "Прорив". Через міжнародні санкції багато закордонних постачальників розірвали з Росією контракти, і отримувати компоненти стало дуже складно. При цьому сама машина виявилася не набагато кращою за старі Т-72.

У січні ЗСУ вперше затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для продажу за кордон. Імовірно, росіянам довелося використати експортні моделі через високі втрати техніки в Україні.