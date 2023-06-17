Роют окопы у Джанкоя: ВС РФ готовятся к атакам ВСУ на Крым, – спутниковые снимки

Большую часть фортификационных сооружений оккупанты возвели после бегства из Херсона. В северной части Крыма окопы появляются прямо в населенных пунктах.

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Российская армия построила многочисленные линии обороны от админграницы с Украиной до Джанкоя. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs, которые оказались в распоряжении проектов "Крым.Реалии" и "Схемы".

По словам военных экспертов, обустройство линий обороны говорит о подготовке армии РФ к защите при наступательных операциях ВСУ.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена оккупантами после их бегства из Херсона. Снимки северной части Крыма показывают, что российские военные нередко возводят фортификационные сооружения вплотную к селам и в самых населенных пунктах. Офицер ВСУ, журналист-расследователь из Крыма Евгений Лешан говорит, что это — обычная практика для россиян.

Журналисты опубликовали часть новых спутниковых снимков из четырех других локаций с новыми окопами, которые Россия подготовила для обороны Крыма. Сооружения появились возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе.

"Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Да, эти люди в опасности, население в селах – в опасности. Если будут идти боевые действия, россияне фактически используют их в качестве щита", – рассказал журналист.

Напомним, что 17 июня экс-командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес заявил о скором освобождении украинского Крыма. По его словам, в ближайшие несколько дней ВСУ понесут большие потери.

А 15 июня временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Коллаборанты заявляли, что над полуостровом пролетели девять дронов.