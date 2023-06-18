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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Очень хорошие новости": ВСУ за ночь уничтожили два ударных вертолета К-52 россиян, — Игнат

Юрий Игнат, ВСУ уничтожили российские вертолеты, К-52, воздушные силы Украины, уничтожение российской техники
Фото: Скрин видео | Юрий Игнат

По словам спикера Воздушных сил, боевые машины были сбиты на Донецком направлении. Помимо них украинские защитники за сутки уничтожили 12 БПЛА.

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ВСУ уничтожили два российских ударных вертолета К-52 в ночь на 18 июня 2023 года. Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире Национального телемарафона.

"Около 22-х — около 23-х (17 июня, — ред.) эти два вертолета были уничтожены на донецком направлении. Напомню, что накануне, 16 июня, было уничтожено К-52. И вот, еще две птички, два вертолета. Очень хорошие для нас новости. Ударная авиация, включая К-52 врага, продолжает атаковать. Тактической авиации немало на поле боевых действий, но они не залетают за линию боевых столкновений, нанося удары с дистанции", — отметил Игнат.

Также за эти сутки было уничтожено 12 БПЛА — "Шахеды", "Орланы", "Ланцеты", а также "Суперкам". Наиболее активно в последнее время работает разведывательная авиация врага.

"Очень много сегодня разведчиков, в частности вчера в Киевской области была тревога", — отметил спикер Воздушных сил, добавив, что такая авиация также несет опасность, ведь определяет расположение ПВО.

На вопрос телеведущего о данных британской разведки относительно недавнего перекидывания российских вертолетов в Бердянск, Юрий Игнат ответил, что по крайней мере два из них уж точно не будут летать.

"Сколько бы их ни было, будем встречать их огнем", — подчеркнул спикер.

Напомним, Юрий Игнат опроверг информацию о начале учений украинских пилотов на F-16.

Также Фокус писал о перекидывании российских ударных вертолетов на юг Украины, по данным британской разведки на 17 июня 2023 года.