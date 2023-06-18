"Дуже хороші новини": ЗСУ за ніч знищили два ударні гвинтокрили К-52 росіян, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, бойові машини були збиті на донецькому напрямку. Крім них, українські захисники за добу знищили 12 БПЛА.

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ЗСУ знищили два російські ударні гвинтокрили К-52 в ніч на 18 червня 2023 року. Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі Національного телемарафону.

"Близько 22-ї — близько 23-ї (17 червня, — ред.) ці два гвинтокрили було знищено на донецькому напрямку. Нагадаю, що напередодні, 16 червня, було знищено К-52. І от, ще дві пташки, два гвинтокрили. Дуже гарні для нас новини. Ударна авіація, включаючи К-52 ворога, продовжує атакувати. Тактичної авіації чимало на полі бойових дій, але вони не залітають за лінію бойових зіткнень, завдаючи ударів з дистанції", — зазначив Ігнат.

Також за цю ж добу було знищено 12 БПЛА — "Шахеди", "Орлани", "Ланцети", а також "Суперкам". Найактивніше рстаннім часом працює розвідувальна авіація ворога.

"Дуже багато сьогодні розвідників, зокрема вчора в Київській області була тривога", —зазначив речник Повітряних сил, наголосивши на тому, що така авіціація також несе небезпеку, адже визначає розташування ППО.

На запитання телеведучого про дані британської розвідки щодо нещодавнього перекидання російських гвинтокрилів до Бердянська, Юрій Ігнат відповів, що принаймні два з них вже точно не будуть літати.

"Скільки б їх не було, будемо зустрічати їх вогнем", — наголосив речник.

Нагадаємо, Юрій Ігнат спростував інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16.

Також Фокус писав про перекидання російських ударних гвинтокрилів на південь України, за даними британської розвідки на 17 червня 2023.