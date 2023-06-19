В Симферополе взорвался автомобиль с топ-оккупантом, — росСМИ (фото)

Так называемый "помощник вице-премьера" Владимир Епифанов вместе со своим секретарем и охранником получили серьезные ожоги после взрыва. За день до инцидента автомобиль топ-оккупанта проверили на СТО в Симферополе.

Related video

В Симферополе взорвался автомобиль с помощником так называемого "вице-премьера" оккупированной части Запорожской области Владимира Епифанова. Об этом сообщило 19 июня российское медиа Baza.

В результате подрыва авто ставленник российских оккупантов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги. ЧП произошло на Евпаторийском шоссе в 4:00 утра.

Владимир Епифанов помогал "вице-премьеру" с экономическим развитием захваченного региона. Также он является кандидатом в депутаты от "Единой России".

Епифанов ехал за рулем Toyota Land Cruiser и неожиданно взорвался газовый баллон, установленный в машине. Чиновник не справился с управлением, авто остановилось, наехав на препятствие.

Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу, всех госпитализировали. Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей.

Из-за чего произошел взрыв, неизвестно. По словам помощника вице-премьера, за день до инцидента газовый баллон проверили на СТО в Симферополе.

"Вероятно, его владельцам теперь стоит ждать визита правоохранителей", — предположили российские пропагандисты.

Напомним, что партизанское движение "Атеш" сообщало о выезде российских оккупантов и коллаборантов с севера Крыма.

Фокус ранее псал, что 2 июня, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района подорвали автомобиль, в котором было четыре коллаборанта.