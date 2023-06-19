В Ивано-Франковске выдали одну "повестку" на всех: адвокат объяснил, что не так с решением ТЦК

Приказ начальника Ивано-Франковского ТЦК и СП, согласно которому все военнообязанные на территории громады должны самостоятельно явиться в военкомат, не дожидаясь вручения повестки, вызвал волну критики в обществе. Адвокат в сфере военного законодательства рассказал, почему такие приказы вообще появляются в Украине.

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В Ивано-Франковском городском Территориальном центре комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили появление приказа "О проведении всеобщей мобилизации". Согласно этому документу все военнообязанные, проживающие и находящиеся на территории громады, должны явиться в городской ТЦК в 10-дневный срок, не дожидаясь повестки.

"Такой приказ выдается каждый раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины", — объяснили в Ивано-Франковском ТЦК.

В сообщении сказано, что основная цель этого приказа — повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок, то есть в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных.

По словам Олега Леонтьева, адвоката в сфере военного законодательства, не существует закона, разрешающего начальнику ТЦК выдавать такие приказы или даже объявления. Это превышает его служебные полномочия, подчеркивает собеседник Фокуса.

"Согласно закону про мобилизацию явка в военкомат должна проходить по факту вручения повестки лично в руки, остальные методы – не законны. Другими словами, этот приказ можно игнорировать, ведь ответственности за неявку по такому "объявлению" нет. Если военнообязанного вдруг попытаются оштрафовать, ссылаясь на этот приказ и его невыполнение, то человек имеет право на возмещение ущерба за незаконные действия военкомата", — говорит Леонтьев.

По мнению адвоката, такие действия ТЦК связаны с тем, что для выдачи повесток лично в руки должен существовать реестр военнообязанных. При этом заполнение реестра многим ТЦК невыгодно, ведь в таком случае могут вскрыться разного рода махинации, уточняет он. К примеру, за $4-6 тыс. покупаются места для "прохождения" службы в тех же военкоматах, а за сумму побольше человек и вовсе может не попасть на учет. Поэтому ТЦК выгодно, если люди будут самостоятельно являться для учета.

"По-хорошему, прокуратура должна была бы проверять, как ведется этот реестр в конкретном ТЦК, все ли в него включены, сравнить, сколько военнообязанных проживает в области и сколько по факту внесено в реестр, а также законность предоставления отсрочек от мобилизации. Однако она лишена таких полномочий. В результате у нас, к сожалению, нет ни одного органа, который контролировал бы выполнение законодательства. Органы военного управления так и вовсе выбиты из этой системы. К примеру, на территорию военной части не имеют право зайти ни следователи НАБУ, ни СБУ. Есть военная служба правопорядка, но непредвзятой ее точно не назовешь, ведь она подчиняется органам местного самоуправления", — объясняет адвокат.

Ситуация с приказом начальника ТЦК и СП Ивано-Франковска обусловлена еще и тем, что местные военкоматы "отпустили" из учета многих военнообязанных, а теперь всеми силами пытаются формировать призыв, считает Леонтьев.

Как говорит эксперт, в последнее время выехать из Украины стало намного сложнее. И не только потому, что выезд мужчин призывного возраста запрещен, но и потому, что на границах образовались километровые очереди.

"Вы просто посмотрите, какие очереди сейчас на выезде из Украины и кто именно выезжает. По большей части, это как раз мужчины призывного возраста. И если начать проверку, то окажется, что у всех на руках "белый билет". Каким образом они его получили? Я уверен, что это стало возможно не без помощи военкоматов, которые теперь начинают формировать призыв всеми правдами и неправдами. Вместо здоровых мужчин, купивших себе отсрочку или "билет", они гребут больных, негодных или даже с травмами", — говорит Леонтьев.

В ивано-франковском приказе есть еще один пункт, удививший многих украинцев: запрет смены места жительства военнообязанного без разрешения начальника ТЦК. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" действительно нельзя менять место жительство без разрешения военкомата, но речь идет именно о гражданах, уже находящихся на учете. Эта норма действует уже давно и не является нововведением именно Ивано-Франковского ТЦК.

Напомним, сотрудники ТЦК в Ровно вручили повестку 8-летнему ребенку. Абсурд ситуации заключается в тому, что отец мальчика и так служит в ВСУ с марта прошлого года.