В Ивано-Франковске всем военнообязанным дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК (документ)

Согласно приказу руководителя Ивано-Франковского ТЦК и СП, военнообязанным запрещается изменять место жительства без его разрешения.

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Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Плитус во вторник, 13 июня, подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе, который опубликовало местное издание "Западный курьер", среди прочего, идет речь об обязательной явке военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Приказ предусматривает обязательную явку военнообязанных, проживающих или находящихся на территории Ивано-Франковской территориальной громады, в городской ТЦК в 10-дневный срок со дня опубликования документа. Также в нем указано, что смена места жительства военнообязанным без разрешения начальника Ивано-Франковского городского ТЦК и СП запрещается.

Своевременное оповещение военнообязанных и резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также обеспечение их вызова в военкомат возложено на органы государственной власти, исполнительные комитеты сельских, поселковых советов, территориальных общин, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и жилищно-эксплуатационные организации.

В документе напомнили об административной и уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу во время общей мобилизации, а также об ответственности руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и форм собственности за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке.

Напомним, 12 июня юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, можно ли мужчинам поступать в вузы в период действия военного положения. По его словам, право на образование никто не будет отнимать у мужчин.

1 июня начальник Харьковского областного ТЦК и СП полковник Владимир Арап рассказал, каких специалистов ищут в ВСУ. По его словам, в армии сейчас нужны люди, владеющие английским, немецким и французским языками, чтобы сотрудничать с иностранными инструкторами.