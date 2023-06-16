В Івано-Франківську всім військовозобов'язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК (документ)

Згідно з наказом керівника Івано-Франківського ТЦК та СП, військовозобов'язаним забороняється змінювати місце проживання без його дозволу.

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Начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плітус у вівторок, 13 червня, підписав наказ "Про проведення загальної мобілізації". У документі, який опублікувало місцеве видання "Західний кур'єр", серед іншого йдеться про обов'язкову явку військовозобов'язаних до міського ТЦК у 10-денний строк.

Наказ передбачає обов'язкову явку військовозобов'язаних, які мешкають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, до міського ТЦК у 10-денний строк з дня опублікування документа. Також у ньому зазначено, що зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника Івано-Франківського міського ТЦК та СП забороняється.

Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також забезпечення їх виклику у військкомат покладено на органи державної влади, виконавчі комітети сільських, селищних рад, територіальних громад, підприємства, установи, організації, навчальні заклади та житлово-експлуатаційні організації.

У документі нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації, а також про відповідальність керівників підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форм власності за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку.

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