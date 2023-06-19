Готовы обучать, но есть условие: производитель F-16 рассказал о поставках истребителей в Украину

Главный операционный директор американской компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон выразил уверенность, что украинские военные смогут быстро освоить управление истребителями F-16, так как раньше они уже показали высокую эффективность, когда обучались обращаться с реактивными снарядами GMLRS и ракетами Javelin.

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Компания-производитель истребителей F-16 готов обучать украинских пилотов управлению этими военными самолетами, но есть одно условие. Об этом заявил главный операционный директор американской компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times, которое было опубликовано 19 июня.

По его словам, оборонный производитель готов помочь украинским пилотам летать и обслуживать свои истребители F-16, если страны НАТО согласятся направить их для помощи стране в борьбе с российской агрессией.

"Мы готовы удовлетворить потребности не только новыми сборками F-16 по мере их возникновения, но и любыми модификациями F-16, а также обучением, оборудованием и системами", — сказал Сент-Джон.

Он подчеркнул, что любое решение будет принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками.

Главный операционный директор также выразил уверенность, что украинские военные смогут быстро освоить управление истребителями F-16, так как раньше они уже показали высокую эффективность, когда обучались обращению с реактивными снарядами GMLRS и ракетами Javelin.

"Они (бойцы ВСУ, — ред.) очень быстро освоили использование этих систем и применили их с большой эффективностью. Поэтому я очень уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно использовать его в короткие сроки", — сказал он.

Напомним, 19 июня стало известно, что Дания и Нидерланды будут обучать летчиков ВСУ на F-16. В будущем к коалиции присоединятся и другие страны. Программа подготовки украинских летчиков будет готова к июлю 2023 года.

Кроме того 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что в странах НАТО украинские летчики начали обучение на истребителях F-16. Однако спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат опроверг слова Столтенберга.