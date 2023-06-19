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Военный Фокус Российско-украинская война

Обвинили в "самоволке": военный с онкологией не может попасть на лечение в Швецию (фото)

всу, военный
Фото: Минобороны Украины | Фото иллюстративное

У Юрия Волошина 4-я стадия рака и он нуждается в лечение в Швеции. Однако по словам общественной активистки Зои Мельник, командование 126 отдельной бригады ТРО Одессы тормозит этот процесс и даже обвиняет мужчину в самовольном оставлении части без уважительной причины.

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Военный с 4-й стадией рака не может выехать для жизненно необходимого лечения из Украины, так как на него написали рапорт о самовольном оставлении части без уважительной причины. Об этом написала общественный деятель Зоя Мельник на своей странице в Фейсбуке в понедельник, 19 июня.

Речь идет о военном 126-й отдельной бригады ТРО города Одесса Юрии Волошине. Военный на фронте с 2014 года.

Какой диагноз поставили военному Юрию Волошину

Недавно мужчина начал чувствовать себя плохо: жаловался на слабость, резкие боли в подреберье и повышенную температуру. В феврале этого года Волошина госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу. Там военному поставили точный диагноз — рак прямой кишки 4-й степени с метастазами в печени.

Мужчину 10 мая отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Военно-врачебная комиссия, которая состоялась 29 мая, подтвердила, что заболевание Волошина связано с прохождением службы в ВСУ. Мужчину признали непригодным к дальнейшему прохождению военной службы на основании чего его должны были снять с воинского учета.

Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы Fullscreen
Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы
Фото: Зоя Мельник/ Facebook
Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы Fullscreen
Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы
Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Почему военный с онкологией не может попасть на лечение за границу

Когда Зоя Мельник начала искать возможность вывезти военного на лечение в Швецию, оказалось, что он не имеет на это права.

"Мы договорились что я приеду и заберу его в Швецию на лечение. Юра заранее написал рапорт об увольнении, добавил заключение ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Но его рапорт на увольнение даже не зарегистрировали", — написала Мельник.

После этого они вместе с Волошиным написали еще один рапорт и выслали его командованию бригады уже по почте.

Мельник также опубликовала личную переписку Волошина с представителями 126-й отдельной бригады ТРО.

"Все переписки, которые доказывают тот факт, что командир знает о болезни Юры и знает о рапорте, прилагаю. Согласно закону в таких случаях военнослужащий должен быть уволен немедленно, но нет, его просто решили убить", — добавила общественный деятель.

Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием Fullscreen
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием Fullscreen
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием Fullscreen
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием
Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием

Более того, по словам Мельник, командир в/ч начал требовать от больного раком военного, чтобы тот немедленно вернулся на службу. Также на Волошина написали рапорт о самовольном оставлении части якобы без уважительной причины, хотя мужчина покинул территорию воинской части только для того, чтобы начать экстренное лечение.

Зоя Мельник отметила, что сейчас Юрия Волошина вывели из штата и он получает месячное денежное обеспечение в размере 2600 грн. Этих денег не хватает на лечение, а работать мужчина не может.

Военный с онкологией, который не может работать, получает "на гражданке" 2600 грн Fullscreen
Военный с онкологией, который не может работать, получает "на гражданке" 2600 грн
Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Как на ситуацию с Юрием Волошиным отреагировало командование

Мельник и еще несколько активистов обратились в социальной сети к пресс-службе 126-й отдельной бригады ТРО, чтобы там прокомментировали ситуацию с Волошиным. Однако по состоянию на сейчас им не ответили.

Общественный деятель Зоя Мельник рассказала историю военного Юрия Волошина, которому необходима помощь Fullscreen
Общественный деятель Зоя Мельник рассказала историю военного Юрия Волошина, которому необходима помощь
Фото: Скриншот

Напомним, в конце мая СМИ писали о том, что для украинских военных упростили процедуру отправки за границу на лечение. Ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, а теперь это решение принимает медучреждение, где защитник лечится.

В это же время стало известно, что Израиль продолжит помогать Украине с реабилитацией военных. На реабилитационном саммите Израиль поделился опытом и пообещал оказывать поддержку украинским военным в физической и психологической реабилитации.м