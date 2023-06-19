Обвинили в "самоволке": военный с онкологией не может попасть на лечение в Швецию (фото)

У Юрия Волошина 4-я стадия рака и он нуждается в лечение в Швеции. Однако по словам общественной активистки Зои Мельник, командование 126 отдельной бригады ТРО Одессы тормозит этот процесс и даже обвиняет мужчину в самовольном оставлении части без уважительной причины.

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Военный с 4-й стадией рака не может выехать для жизненно необходимого лечения из Украины, так как на него написали рапорт о самовольном оставлении части без уважительной причины. Об этом написала общественный деятель Зоя Мельник на своей странице в Фейсбуке в понедельник, 19 июня.

Речь идет о военном 126-й отдельной бригады ТРО города Одесса Юрии Волошине. Военный на фронте с 2014 года.

Какой диагноз поставили военному Юрию Волошину

Недавно мужчина начал чувствовать себя плохо: жаловался на слабость, резкие боли в подреберье и повышенную температуру. В феврале этого года Волошина госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу. Там военному поставили точный диагноз — рак прямой кишки 4-й степени с метастазами в печени.

Мужчину 10 мая отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Военно-врачебная комиссия, которая состоялась 29 мая, подтвердила, что заболевание Волошина связано с прохождением службы в ВСУ. Мужчину признали непригодным к дальнейшему прохождению военной службы на основании чего его должны были снять с воинского учета.

Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы Фото: Зоя Мельник/ Facebook Военно-врачебная комиссия признала, что заболевание Волошина связано с прохождением военной службы Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Почему военный с онкологией не может попасть на лечение за границу

Когда Зоя Мельник начала искать возможность вывезти военного на лечение в Швецию, оказалось, что он не имеет на это права.

"Мы договорились что я приеду и заберу его в Швецию на лечение. Юра заранее написал рапорт об увольнении, добавил заключение ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Но его рапорт на увольнение даже не зарегистрировали", — написала Мельник.

После этого они вместе с Волошиным написали еще один рапорт и выслали его командованию бригады уже по почте.

Мельник также опубликовала личную переписку Волошина с представителями 126-й отдельной бригады ТРО.

"Все переписки, которые доказывают тот факт, что командир знает о болезни Юры и знает о рапорте, прилагаю. Согласно закону в таких случаях военнослужащий должен быть уволен немедленно, но нет, его просто решили убить", — добавила общественный деятель.

Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием Военный Юрий Волошин разрешил опубликовать свою переписку с командованием

Более того, по словам Мельник, командир в/ч начал требовать от больного раком военного, чтобы тот немедленно вернулся на службу. Также на Волошина написали рапорт о самовольном оставлении части якобы без уважительной причины, хотя мужчина покинул территорию воинской части только для того, чтобы начать экстренное лечение.

Зоя Мельник отметила, что сейчас Юрия Волошина вывели из штата и он получает месячное денежное обеспечение в размере 2600 грн. Этих денег не хватает на лечение, а работать мужчина не может.

Военный с онкологией, который не может работать, получает "на гражданке" 2600 грн Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Как на ситуацию с Юрием Волошиным отреагировало командование

Мельник и еще несколько активистов обратились в социальной сети к пресс-службе 126-й отдельной бригады ТРО, чтобы там прокомментировали ситуацию с Волошиным. Однако по состоянию на сейчас им не ответили.

Общественный деятель Зоя Мельник рассказала историю военного Юрия Волошина, которому необходима помощь Фото: Скриншот

Напомним, в конце мая СМИ писали о том, что для украинских военных упростили процедуру отправки за границу на лечение. Ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, а теперь это решение принимает медучреждение, где защитник лечится.

В это же время стало известно, что Израиль продолжит помогать Украине с реабилитацией военных. На реабилитационном саммите Израиль поделился опытом и пообещал оказывать поддержку украинским военным в физической и психологической реабилитации.м