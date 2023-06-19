Поможет получить репарации: в Раде хотят признать Беларусь агрессором (документ)

Признание Беларуси агрессором ограничит возможность Минска помогать РФ, а также поможет привлечь к ответственности чиновников и взыскать репарации в пользу Украины.

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В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси, с которой наносятся удары по Украине, страной-агрессором.

В пояснительной записке к документу указано, что он направлен на привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки Республикой Беларусь агрессии Российской Федерации против Украины, таким как предоставление территории и инфраструктуры для осуществления террористических атак, направленных на территорию Украины, что усиливает возможность РФ вести боевые действия и побуждает ее к эскалации вооруженной агрессии против Украины и всего цивилизованного мира.

Кроме того, целями признания Беларуси агрессором являются ограничение возможности Минска помогать России, а также привлечение к ответственности белорусских должностных лиц и взыскание репараций в пользу Украины.

В самом документе предлагается одобрить обращение Верховной Рады Украины о признании Республики Беларусь государством-агрессором в:

Организацию объединенных наций,

Европейский Парламент,

Парламентскую ассамблею Совета Европы,

Парламентскую ассамблею НАТО,

Парламентскую Ассамблею ОБСЕ,

Парламентскую Ассамблею ГУАМ,

национальные парламенты государств мира.

Что пишет соавтор документа

"С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, – Республика Беларусь", – написал народный депутат Ярослав Юрчишин, который является одним из авторов документа.

Он отметил, что этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям для Украины.

"Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы мир не сомневался, накладывая санкции", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня основатель военизированной патриотической организации "Белый легион" Сергей Бульба предположил, что Россия могла разместить в Беларуси стратегический ядерный комплекс "Тополь-М".

12 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия. Он надеется, что никто не посмеет воевать со страной, у которой есть такое оружие.