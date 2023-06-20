Освободили 113 квадратных километров: в ISW рассказали об успехах контрнаступления ВСУ (карта)

По данным американских аналитиков, на юге и юго-западе от Орехова Запорожской области точатся бои. В то же время спутниковые снимки подтверждают освобождение соседних Пятихаток.

Related video

19 июня украинские военные провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и добились значительных успехов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, опубликованном 19 июня.

Согласно информации одного из российских военкоров, украинские силы продолжали наступление на северо-западе, северо-востоке и юго-западе от Бахмута. Было заявлено, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки, что находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, также отметила, что в течение прошлой недели украинские силы продвинулись на семь километров на Таврическом направлении (Запорожская область) и освободили 113 квадратных километров территории, включая восемь населенных пунктов на западе Донецкой и Запорожской областей.

Ситуация в Запорожской области Фото: ISW

По сообщениям российских военных блогеров, украинские войска также атаковали область, расположенную к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.

Геолокационные данные, опубликованные 19 июня, подтверждают освобождение украинскими войсками Пятихаток, находящихся примерно в 25 километрах к юго-западу от Орехова в Запорожской области. Военкоры также сообщали о боях на юге и юго-западе от Орехова в течение этого дня.

Перемещение войск в Херсонской области Фото: ISW

Согласно оценкам Министерства обороны Великобритании от 19 июня, Россия, вероятно, переместила значительные военные силы из Днепровской группировки с восточного (левого) берега Херсонской области на направления в Запорожской области и под Бахмут в ответ на контрнаступательные действия Украины, проведенные за последние 10 дней.

Напомним, 19 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении россияне потеряли более двух рот погибшими и ранеными, а также почти 50 единиц военной техники.

Ранее, 18 июня, стало известно, что на Запорожском направлении погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Айвенго Техов. Он вместе с подчиненными, которых было около 300 человек, попал в окружение в населенном пункте Пятихатки.

Также напомним, 17 июня СМИ писали о российских военных, которые попали в плен к воинам ВСУ. В Краматорске среди пленных находились как профессиональные российские военные, так и наемники, мобилизованные, а также заключенные российских тюрем.