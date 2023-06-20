Передача США или союзниками F-16 Украине займет месяцы, — Госдепартамент

Представитель Госдепа Стэн Браун заявил, что предоставление самолетов должно пройти в два этапа. Сначала необходимо предоставить лицензию на обучение украинских летчиков, а затем определить будут ли самолеты переданы третьей стороной или другим способом.

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Любые потенциальные поставки истребителей F-16 в Украину, будь то из Соединенных Штатов или от союзников, займут несколько месяцев. И хотя американская сторона не объявила о поставках самолетов, Вашингтон поддерживает намерения других союзников предоставить Киеву боевую авиацию. Об этом 19 июня сообщил Military Times со ссылкой на представителя Госдепартамента США по военно-политическим вопросам Стэна Брауна.

Дебаты по поводу отправки западных истребителей в Украину идут полным ходом с первых дней российского вторжения. Поскольку F-16 производится в Соединенных Штатах, даже союзники должны получить разрешение Вашингтона, чтобы предложить самолеты и соответствующее обучение другим странам, пояснил Браун.

В мае начали появляться сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи части своего парка F-16 Украине и хотят как можно скорее начать обучение летчиков. В связи с этим американский чиновник отметил, что решение вопроса о передаче таких самолетов Украине должно быть целостным, включающим обучение как самих летчиков, так и специалистов по техническому обслуживанию.

По мнению Брауна, механизм предоставления F-16 должен выглядеть следующим образом. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов будет получение лицензии на обучение летчиков, еще до получения разрешения на передачу самолетов.

Затем перед тем, как разрабатывать план использования истребителей украинскими военными, необходимо определить будут ли они переданы третьей стороной или другим способом. При этом Браун сообщил, что Госдепартамент уже работает над оформлением документов по запросам на передачу самолетов третьим сторонам.

И хотя о конкретных сроках готовности этих документов Браун ничего не сказал, он подчеркнул, что все формальности сейчас проходят гораздо быстрее.

"То, на что раньше уходили месяцы и недели, чтобы пройти через межведомственный процесс утверждения, сейчас происходит в считанные часы", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 19 июня заявил, что Киев получит западные истребители не раньше 2024 года. По его словам, боевая авиация западных образцов — это сложный вид вооружения и к их прибытию в Украину необходимо подготовиться.