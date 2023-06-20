ФСБ не годится: в Госдуме РФ решили воссоздать пограничные войска в формате до 2003 года

Решение было принято на фоне последних событий в Белгородской области, считают эксперты. Поскольку действующая погранслужба ФСБ явно не справляется с поставленными задачами.

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Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев сообщил о решении воссоздать российские пограничные войска в том виде, в котором они существовали до 2003 года. По его словам решение об этом уже принято, сообщило 20 июня "Военное обозрение".

Обозреватели пишут, что вероятно такой шаг со стороны российских законодателей связан с проникновением на территорию Белгородской области и других приграничных российских областей диверсионных групп из Украины. Решение назревало давно, пишут обозреватели, поскольку нынешняя Пограничная служба ФСБ с задачами по охране российских границ явно не справляется.

"Самое знаменательное событие сегодня — принято решение о воссоздании пограничных войск. Мы об этом говорили, войсковой способ охраны государственной границы крайне актуален. Не знаю нас услышали или нет, но решение принято". — заявил российский депутат.

Между тем, пока никаких официальных заявлений по этому поводу, в том числе и со стороны Минобороны РФ не было.

"Оптимизация" погранвойск РФ в 2003

Комментируя инициативу военные эксперты отметили, что до 2003 года в России существовала отдельная Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск РФ. Она напрямую подчинялась главе государства — президенту РФ. Однако в 2003 году состоялась реформа, в рамках которой Пограничные войска упразднили, а вместо них создали Пограничную службу ФСБ.

Таким образом, была сформирована служба, которая по сути стала своего рода пограничной милицией с функциями военизированной охраны. И если в мирное время ведомство как-то справлялось с поставленными задачами, то в условиях войны оно не способно оказывать противодействие хорошо вооруженным формированиям, подчеркнули эксперты.

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По их мнению, погранслужба ФСБ фактически является военизированной структурой, пригодной лишь для дозора и присмотра за государственной границей.

Ранее сообщалось, что во время встречи с военными корреспондентами и пропагандистами президент РФ Владимир Путин обсудил тему проникновения бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Глава Кремля признал, что к этой ситуации следовало бы лучше подготовиться.