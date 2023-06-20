В Бердянске попали в склады с боекомплектом россиян – СМИ (фото)

Участники партизанского движения сообщили, что среди представителей оккупационных властей возросли панические настроения, поскольку они сомневаются в дальнейшей целесообразности удержания города.

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В Бердянске раздались взрывы на склад боекомплекта российских захватчиков. Об этом сообщили 20 июня в Telegram военного партизанского движения "Атеш".

В 14.30 Бердянская городская военная администрация подтвердила взрывы. В сообщении было указано, что они были слышны в некоторых районах.

"Уточняем информацию и надеемся на хорошие новости", – говорится в сообщении Бердянской МВА.

В Telegram Бердянской партизанской армии (БПА) опубликовали фото попадания. В сообщении отметили, что среди представителей оккупационных властей есть сомнения, что они останутся в городе на длительное время.

"В Бердянске раздаются взрывы поп-корна оккупантов. Работаем дальше", — отметили в БПА.

Ситуация в Бердянске в июне

В оккупированном Бердянске 9 июня раздался мощный взрыв. В результате происшествия возник пожар на заправочной станции напротив хлебокомбината. Оккупанты подняли в небо вертолеты и перевели больницу в Мангуше в режим повышенной готовности. Также захватчики решили транспортировать технику из порта на гору, возможно, на выезд из города. В небо подняли вертолеты. Российские пропагандисты сообщили, что произошел пожар в районе газовой станции.

Также 5 июня раздавались взрывы не только в Бердянске, но и в Мариуполе. У местных жителей, живущих вблизи локации взрывов, дрожали окна, а в росСМИ заявили, что "на самом деле" якобы было слышно, как самолет преодолевает звуковой барьер.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" 13 июня сообщили, что россияне разместили вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ка-29 на аэродроме временно окупаемого Бердянска. Большинство предназначено для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ. В общей сложности на аэродроме находятся не менее 27 вертолетов армии России. Двадцать из них появились там недавно, что подтверждается другими спутниковыми снимками за 31 мая.