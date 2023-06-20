У Бердянську влучили у склади з боєкомплектом росіян, – ЗМІ (фото)

Учасники партизанського руху повідомили, що серед представників окупаційної влади зросли панічні настрої, оскільки вони сумніваються у подальшій доцільності утримання міста.

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У Бердянську пролунали вибухи на склад боєкомплекту російських загарбників. Про це повідомили 20 червня у Telegram військового партизанського руху "Атеш".

О 14:30 Бердянська міська військова адміністрація підтвердила вибухи. У повідомленні було зазначено, що їх було чутно у деяких районах.

"Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини", – йдеться у дописі Бердянської МВА.

У Telegram Бердянської партизанської армії (БПА) опублікували фото влучання. У дописі зазначили, що серед представників окупаційної влади є сумніви, що вони залишаються у місті на тривалий час.

"У Бердянську лунають вибухи поп-корну окупантів. Працюємо далі", – зазначили у БПА.

Ситуація у Бердянську у червні

В окупованому Бердянську 9 червня пролунав потужний вибух. Внаслідок події виникла пожежа на заправочній станції навпроти хлібокомбінату. Окупанти підняли в небо гелікоптери і перевели лікарню в Мангуші в режим підвищеної готовності. Також загарбники вирішили транспортувати техніку з порту на гору, можливо, на виїзд із міста. У небо підняли гелікоптери. Російські пропагандисти повідомили, що сталася пожежа у районі газової станції.

Також 5 червня лунали вибухи не тільки у Бердянську, але й у Маріуполі. У місцевих мешканців, які живуть поблизу локації вибухів, тремтіли вікна, а в росЗМІ заявили, що "насправді" нібито було чути, як літак долає звуковий бар'єр.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Схеми" 13 червня повідомили, що росіяни розмістили гелікоптери Ка-52, Мі-8 та Ка-29 на аеродромі тимчасово окупного Бердянська. Більшість призначені для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ. Загалом на аеродромі перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії Росії. Двадцять із них з'явилися там нещодавно, що підтверджується іншими супутниковими знімками за 31 травня.