"Приговорен к 16 годам": в России судили бывшего бойца батальона "Айдар"

После начала полномасштабного вторжения Мурыга оказался на территории, контролируемой российскими войсками. А после был задержан за якобы нарушение правил пограничного перехода и отправлен в СИЗО.

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Бывший военнослужащий батальона "Айдар" Денис Мурыга был приговорен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Денис Мурыга был признан виновным в прохождении "обучения в целях террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании".

Военный трибунал его судил как гражданина РФ, но Денис Мурыга – житель Луганской области, родом из Крыма.

По версии следствия, в начале 2015 года Денис Мурыга, предположительно, присоединился к батальону "Айдар" и прошел обучение там. Стоит отметить, что батальон "Айдар" не включен в списки запрещенных организаций Антитеррористического комитета и Росфинмониторинга, в отличие от батальона "Азов".

После периода "службы в батальоне Айдар" Денис Мурыга находился в Украине под следствием. В сентябре 2016 года он был уволен. После увольнения Мурыга занимал различные гражданские должности, включая должность советника городского головы в Рубежном, Луганской области.

После начала полномасштабного русского вторжения Мурыга оказался на территории, контролируемой русскими войсками. По некоторым данным, он был задержан 31 марта за нарушение правил пограничного перехода, арестованного 18 мая. После отбытия административного ареста его отправили в СИЗО №2 в Таганроге Ростовской области.

Напомним, что в России приговорили к четырем годам заключения сварщика 35 судоремонтного завода в Мурманске Арстана Бегманова, обвиненного в пожаре на флагмане "Адмирал Кузнецов".

Также экс-полицейского Вадима Техова два года назад приговорили к 16-летнему сроку за убийство бывшей жены. Он пришел к ней на работу и набросился с ножом. Но он вернулся в свой родной город, получив помилование от главы Кремля Владимира Путина.