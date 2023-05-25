В РФ за пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" осудили сварщика завода, — СМИ

По версии следствия, в пожаре на корабле виноваты рабочий и мичман, который должен был его контролировать. Приговоренный к четырем годам заключения работник завода не признал вину.

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В России приговорили к четырем годам заключения сварщика 35 судоремонтного завода в Мурманске Арстана Бегманова, обвиненного в пожаре на флагмане "Адмирал Кузнецов". Об этом известно из материала "Коммерсантъ".

По данным СМИ, пожар на корабле нанес ущерб на сумму не менее 350 млн рублей. Сварщик 12 декабря 2019 года проводил на нем ремонт и, по версии следствия, случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу. Там, как выяснили правоохранители, загорелось пропитанные соляркой и мазутом тряпки, что и привело к пожару в машинном отделении и задымлению нескольких отсеков.

Эту неосторожность со стороны Бегманова квалифицировали как нарушение правил безопасности во время строительных работ, однако из-за гибели двух человек в результате пожара избрали самую тяжелую часть статьи. Его адвокат Андрей Фофанов сказал журналистам, что сварщик не признал вину и с выводами суда не согласен, а вынесенное решение уже обжаловано.

Также виновным в пожаре следствие считает мичмана электромеханической боевой части крейсера Илью Чапаева. В декабре 2019 года он наблюдал за проведением работ на судне. По мнению правоохранителей, его вина заключается в том, что он не присмотрел за своим подопечным — Бегмановым.

Рассеянность мичмана квалифицировали как халатность с наступлением тяжелых последствий, судебное решение по нему должны вынести 16 июня. Защитница Чапаева Наталья Лавринюк рассказала журналистам, что процесс был очень сложным. Однако, по ее словам, судья провел его объективно.

"Свидетели рассказали суду, что Илья Чапаев вытащил из зоны задымления по крайней мере двух своих товарищей и оставлял вверенный ему отсек последним", — подчеркнула Лавринюк.

Напомним, пожар произошел 12 декабря 2019 года на заводе, где стоял единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов". Его тушили в течение суток. В СМИ сообщали, что ремонт судна должен был завершиться летом 2023 года.

22 декабря 2022 в медиа передали, что на крейсере снова возник пожар.