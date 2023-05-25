У РФ за пожежу на крейсері "Адмірал Кузнєцов" засудили зварювальника заводу, — ЗМІ

За версією слідства, у пожежі на кораблі були винні робочий та мічман, що мав його контролювати. Засуджений до чотирьох років ув'язнення працівник заводу не визнав провину.

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У Росії засудили до чотирьох років ув’язнення зварювальника 35 судноремонтного заводу в Мурманську Арстана Бегманова, якого звинуватили у пожежі на флагмані "Адмірал Кузнєцов". Про це відомо з матеріалу "Коммерсантъ".

За даними ЗМІ, пожежа на кораблі завдала збитків на суму не менше 350 млн рублів. Зварювальник 12 грудня 2019 року проводив на ньому ремонт та, за версією слідства, випадково упустив краплі розплавленого металу на нижню палубу. Там, як з’ясували правоохоронці, загорілося просочене соляркою та мазутом ганчір’я, що і призвело до пожежі в машинному відділенні та задимлення кількох відсіків.

Цю необережність з боку Бегманова кваліфікували як порушення правил безпеки під час будівельник робіт, однак через загибель двох осіб внаслідок пожежі обрали найтяжчу частину статті. Його адвокат Андрій Фофанов сказав журналістам, що зварювальник не визнав провину та з висновками суду не згоден, а винесене рішення вже оскаржене.

Також винним у пожежі слідство вважає мічмана електромеханічної бойової частини крейсера Іллю Чапаєва. У грудні 2019 року він наглядав за проведенням робіт на судні. На думку правоохоронців, його провина полягає в тому, що він не догледів за своїм підопічним — Бегмановим.

Неуважність мічмана кваліфікували як недбалість з настанням тяжких наслідків, судове рішення щодо нього мають виголосити 16 червня. Захисниця Чапаєва Наталія Лавринюк розповіла журналістам, що процес був надзвичайно складним. Однак, за її словами, суддя провів його об'єктивно.

"Свідки розповіли суду, що Ілля Чапаєв витяг із зони задимлення принаймні двох своїх товаришів і залишав довірений йому відсік останнім", — підкреслила Лавринюк.

Нагадаємо, пожежа сталася 12 грудня 2019 року на заводі, де стояв єдиний авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов". Її гасили протягом доби. У ЗМІ повідомляли, що ремонт судна мав завершитися влітку 2023 року.

22 грудня 2022 року у медіа передали, що на крейсері знову виникла пожежа.