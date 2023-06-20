Суверенитет Украины не будет в приоритете, если Трамп выиграет выборы в США, — СМИ

По информации журналистов, в кулуарах представители администрации Байдена выражают надежду, что Украине удастся победить задолго до президентских выборов следующего года.

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Опросы показывают достаточно высокую вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Sky News.

Но здесь важно сделать оговорку: если Республиканская партия все же решит номинировать Трампа. Сейчас же пул возможных кандидатов от республиканцев растет.

Еще одна оговорка: Трамп часто говорит одно и впоследствии делает совсем другое, отмечают журналисты.

Так, он заявлял, что завершил бы войну в Украине в 24 часа, если бы был президентом.

В мае 2023 года он говорил, что первым делом встретился бы с Путиным и Зеленским.

"У них обоих есть слабые стороны и у них обоих — сильные. И в течение 24 часов эта война будет улажена", — заявлял Трамп.

На вопрос о том, поддерживает ли он победу Украины, он тогда ответил, что важнее всего остановить кровопролитие.

Учитывая общую тональность его ответов и прошлую близость к президенту РФ Владимиру Путину, можно было бы предположить его возможные решения, в том числе и в угоду главы Кремля. Возможно, он попытался бы убедить Украину отдать часть территорий, а американцев — что это не их далекая война.

В случае номинирования Трампа, в своей президентской кампании он предложит электорату задуматься целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

За пределами Вашингтона, украинские флаги во домов американских домов встречаются гораздо реже. У людей другие интересы и заботы. Если Америка вновь выберет Трампа, суверенитет и свобода Украины перестанут быть приоритетными, отмечают журналисты.

Именно поэтому в кулуарных разговорах представители администрации Байдена очень надеются, что Украине удастся победить задолго до президентских выборов следующего года.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ядерный шантаж РФ не должен подтолкнуть к капитуляции Украины.

Также сообщалось, что СМИ опубликовали репортаж о штурме вживую во время контрнаступлении ВСУ в Донецкой области.