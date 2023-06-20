Техника на миллионы долларов: ВСУ уничтожили "Кушетку-Б" россиян и ЗРК "ТОР-М2К" (видео)

Вражескую технику украинские защитники выследили в Луганской области и попали в нее ударными дронами, сообщил Михаил Федоров.

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В Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали стоимостную технику россиян. Они попали в командно-штабную машину оккупантов и зенитно-ракетный комплекс. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

"Армия дронов" за два дня уничтожила российскую технику на миллионы долларов: пораженный танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б", — написал министр.

Он отметил, что российскую технику "демилитаризовали" бойцы роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады, которые находятся в Луганской области.

Напомним, что армия дронов помогла украинским защитникам частично лишить российских захватчиков связи на Сватовско-Купянском направлении. Бойцы ударной роты БПЛА 92-й ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов — две антенны VSAT и уничтожили ее.

Ранее сообщалось, что Российский вертолет Ка-52 начал рассыпаться на лету, утрачивая детали. Повреждение российский "Аллигатор" получил после встречи с украинским ПВО, попавшим в районе хвоста.