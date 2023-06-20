"К сожалению, вода упала": в Запорожской ОВА сообщили о ситуации на ЗАЭС

Уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС упал, однако его пополняют из скважин, заявляют в Запорожской ОВА.

Related video

Ситуация на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре не критична. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, в ставке-охладителе на атомной электростанции упал уровень воды. Впрочем, из скважин берут воду для его пополнения.

"Если говорить о ситуации на ЗАЭС, то она не критическая. В ставке-охладителе вода есть, это 16,6 метра. Это достаточно для того, чтобы охлаждать наш реактор. К сожалению, вода упала и сейчас из скважин берут воду и наполняют ставок-охладитель", — рассказал Малашко.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты заминировали ставок-охладитель на ЗАЭС. Его подрыв может иметь для Украины негативные последствия.

"Самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", — сказал Буданов.

Напомним, что 15 июня генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС из-за угроз, вызывающих подрыв дамбы в Херсонской области.

Также Россия распространила пропагандистские видеоролики о "преступлениях Украины", в одном из которых показано ЗАЭС с датой 3 июля 2023 года, что может свидетельствовать о подготовке Кремлем очередного теракта. Так враг пытается создать атмосферу страха и намеренно запугать украинских граждан.