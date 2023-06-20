Зеленский оценил уничтожение россиян и их техники ротой ударных дронов "Маґури" (видео)

Подразделение под руководством главного сержанта Рустама Мустафаева провело значительную работу, которая способствовала защите украинского народа.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов роты ударных беспилотников "Маґури" за эффективное уничтожение российских захватчиков. Об этом он сообщил в видеообращении.

Подразделение, которым руководит главный сержант Рустам Мустафаев, провело значительную работу. Эти результаты способствовали защите украинцев и государства. Бойцы сумели ликвидировать значительное количество техники и личного состава оккупантов.

"Время поблагодарить всех наших воинов", – заявил украинский лидер.

47-я отдельная механизированная бригада "Маґура"

Бригада функционирует в составе Вооруженных сил Украины, начав свое формирование из батальона, а затем штурмового полка. Ее основой являются добровольцы, пришедшие из гражданской жизни, а также военнослужащие, переведенные из других воинских частей.

На вооружении подразделения находится разное вооружение. В частности, речь идет о танках M-55S (словенская модернизация Т-55), боевых машинах пехоты БМП-1. Ожидаются также БМП M2 Bradley американского производства, которые должны заменить советские БМП-1. Разведывательная техника также активно используется. БПЛА "Лелека-100" помогает находить российские войска.

Напомним, 20 июня Наталья Сад, представитель Государственного концерна "Укроборонпром", Украина провела эффективное применение своего беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров. Она показала фото с Валерием Залужным, Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и Николаем Олещуком, командующим Воздушными силами ВСУ, и Юрием Гусевым, директором "Укроборонпрома". Представитель дал понять, что наше государство уже имеет отечественный БПЛА, который способен преодолевать значительное расстояние.