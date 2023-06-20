Зеленський оцінив знищення росіян та їхньої техніки ротою ударних дронів "Маґури" (відео)

Підрозділ на чолі з головним сержантом Рустам Мустафаєвим провів значну роботу, яка сприяла захисту українського народу.

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Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям роти ударних безпілотників "Маґури" за ефективне знищення російських загарбників. Про це він повідомив у відеозверненні.

Підрозділ на чолі з головним сержантом Рустам Мустафаєвим провів значну роботу, яка сприяла захисту українців та держави. Бійці зуміли ліквідувати значну кількість техніки та особового складу окупантів.

"Саме час подякувати усім нашим воїнам", – заявив український лідер.

47-ма окрема механізована бригада "Маґура"

Бригада функціонує у складі Збройних сил України, почавши своє формування з батальйону, а згодом — штурмового полку. Її кістяком є добровольці, які прийшли з цивільного життя, а також військовослужбовці, що були переведені з інших військових частин.

На озброєнні підрозділу перебуває різне озброєння. Зокрема, йдеться про танки M-55S (словенська модернізація Т-55), бойові машини піхоти БМП-1. Очікуються також БМП M2 Bradley американського виробництва, які мають замінити радянські БМП-1. Розвідувальна техніка також активно використовуються. БПЛА "Лелека-100" допомагає знаходити російські війська.

Нагадаємо, 20 червня Наталія Сад, речниця Державного концерну "Укроборонпром", Україна провела ефективне застосування свого безпілотника з дальністю ураження в тисячу кілометрів. Вона показала фото з Валерієм Залужним, Головнокомандувачем Збройних Сил України, та Миколою Олещуком, командувачем Повітряних сил ЗСУ, та Юрієм Гусєвим, директором "Укроборонпрому". Речниця дала зрозуміти, що наша держава вже має вітчизняний БПЛА, який здатен долати значну відстань.