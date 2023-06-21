"Шаги к победе ВСУ": армия РФ потеряла более 4 тысяч танков, – Минобороны Украины

После начала большой войны в Украине захватчики лишились до 130 танковых батальонов. Украинские военные ликвидировали около 222 тысяч солдат вражеской армии, заявили в Генштабе ВСУ.

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Силы обороны Украины за 16 месяцев полномасштабной войны с Россией уничтожили 120-130 танковых батальонов российских военных. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

"С начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла уже более 4 000 танков. Каждый уничтоженный вражеский танк — шаг к нашей победе", — указали чиновники.

В Генштабе ВСУ 21 июня также приводили потери в рядах врага. Украинская армия ликвидировала около 222 тысяч захватчиков, причем 540 — только за последние сутки.

Военные добавили, что ВС РФ потеряли в Украине 4006 танков, причем 9 из них — за 20 июня.

Напомним, что по данным военных аналитиков оккупанты использовали недавно на фронте танк Т-54 с тоннами взрывчатки без экипажа. Речь может идти о методах дистанционного управления.

В соцсетях ранее показали фотографии британских танков Challenger 2 на поле боя. Цена одного танка может достигать 4,5 млн евро.