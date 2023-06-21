"Улучшают тактические позиции": военный рассказал про успехи ВСУ под Угледаром

Военный отметил, что район Угледара является стратегически важным транспортным узлом, поэтому украинские военные уделяет особое внимание этому направлению.

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В районе Угледара, расположенного в Донецкой области, продолжаются ожесточенные военные столкновения. Вооруженные силы Украины активно улучшают свои тактические позиции вблизи города. Наши военные подразделения проводят контратаки и постепенно оттесняют оккупантов. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Войтко в интервью Еспрессо.

Войтко подчеркнул, что ситуация в самом Угледаре остается напряженной, и продолжаются жесткие бои. ВСУ активно улучшают свои тактические позиции вблизи города. Одновременно, российские войска осуществили контратаки в районе Великой Новоселки, однако они понесли значительные потери в силе и технике, и были вынуждены отступить. Наши военные подразделения активно действуют против враждебных позиций, расположенных к югу от Макаровки, и готовятся к дальнейшему продвижению на юг.

Войтко отметил, что события, происходящие в районе Угледара, имеют важное значение.

"Есть тактическое улучшение наших позиций. Изменилась ситуация по сравнению с зимой-весной, когда оккупанты пытались взять город штурмом. Сейчас уже наши подразделения уже осуществляют контратаки и понемногу отодвигают оккупантов. Это направление очень важно — недалеко от Угледара Волноваха. Это важный транспортный узел. И вообще направление на Мариуполь. Я думаю, все понимают важность Мариуполя. Когда нам удастся пройти первые защитные линии российских оккупантов, дальше можно будет действовать на этом направлении в Мариуполь", — подытожил военный.

г. Угледар, Донецкая обл

Напомним, что 5 июня стало известно о первом применении немецких танков Leopard на фронте. Это было в районе населенного пункта Новодонецкое, в 30 км западнее от Угледара.

Фокус ранее писал об успешном очищении от оккупантов лесополосы в районе Бахмута. Операцию провели бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.