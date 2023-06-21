"Покращують тактичні позиції": військовий розповів про успіхи ЗСУ під Вугледаром

Військовий зазначив, що район Вугледару є стратегічно важливим транспортним вузлом, тому українські військові приділяють особливу увагу цьому напрямку.

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У районі Вугледару, розташованого на Донеччині, тривають запеклі військові зіткнення. Збройні сили України активно покращують свої тактичні позиції поблизу міста. Наші військові підрозділи проводять контратаки та поступово відтісняють окупантів. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в інтерв'ю Еспресо.

Войтко підкреслив, що ситуація в самому Вугледарі залишається напруженою, і точаться жорсткі бої. ЗСУ активно покращують свої тактичні позиції поблизу міста. Водночас, російські війська здійснили контратаки в районі Великої Новосілки, проте вони зазнали значних втрат у силі та техніці і були змушені відступити. Наші військові підрозділи активно діють проти ворожих позицій, розташованих на південь від Макарівки, та готуються до подальшого просування на південь.

Войтко зазначив, що події, що відбуваються в районі Вугледару, мають важливе значення.

"Є тактичне покращення наших позицій. Змінилася ситуація порівняно із зимою-весною, коли окупанти намагалися взяти місто штурмом. Зараз уже наші підрозділи вже здійснюють контратаки і потроху відсувають окупантів. Цей напрямок дуже важливий — неподалік Вугледара Волноваха. Це важливий транспортний вузол. І взагалі, напрямок на Маріуполь. Я думаю, всі розуміють важливість Маріуполя. Коли нам вдасться пройти перші захисні лінії російських окупантів, далі можна буде діяти на цьому напрямку до Маріуполя", — підсумував військовий.

м. Вугледар, Донецька обл.

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо про перше застосування німецьких танків Leopard на фронті. Це було в районі населеного пункту Новодонецьке, за 30 км на захід від Вугледару.

Фокус раніше писав про успішне очищення від окупантів лісосмуги в районі Бахмута. Операцію провели бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.