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"ВС РФ хотят выйти на границы": Маляр назвала самое сложное направление на фронте

ВСУ
Маляр назвала самое сложное направление на фронте

По словам замминистра обороны, ожесточенные бои продолжаются на Лиманском направлении, однако ВСУ, несмотря на вражеские штурмы, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Вооруженные силы Украины продолжают активные наступательные операции на направлениях Мелитополь и Бердянск, Запорожской области. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Согласно ее заявлению, за последние 24 часа Силы обороны добились частичного успеха, укрепляясь на достигнутых рубежах и выравнивая линию фронта.

"На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области. На направлении Белогоровка — Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, восточное направление продолжает оставаться основным фокусом наступления противника.

"Цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", — добавила Маляр.

Бердянск и Мелитополь, Запорожская обл. Fullscreen
Бердянск и Мелитополь, Запорожская обл.

Напомним, 20 июня Маляр рассказывала, что украинским военным тяжело продвигаться на юге из-за того, что россияне там окопались, заминировали территорию.

Также напомним, что в Минобороны призвали не ждать быстрого контрнаступления. По словам Алексея Резникова, причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осени.