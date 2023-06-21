"ВС РФ хотят выйти на границы": Маляр назвала самое сложное направление на фронте

По словам замминистра обороны, ожесточенные бои продолжаются на Лиманском направлении, однако ВСУ, несмотря на вражеские штурмы, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают активные наступательные операции на направлениях Мелитополь и Бердянск, Запорожской области. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Согласно ее заявлению, за последние 24 часа Силы обороны добились частичного успеха, укрепляясь на достигнутых рубежах и выравнивая линию фронта.

"На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области. На направлении Белогоровка — Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, восточное направление продолжает оставаться основным фокусом наступления противника.

"Цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", — добавила Маляр.

Бердянск и Мелитополь, Запорожская обл.

Напомним, 20 июня Маляр рассказывала, что украинским военным тяжело продвигаться на юге из-за того, что россияне там окопались, заминировали территорию.

Также напомним, что в Минобороны призвали не ждать быстрого контрнаступления. По словам Алексея Резникова, причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осени.