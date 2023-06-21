"Каждый день агрессии – новые руины": Зеленский назвал пять основ мира в Украине (видео)

По словам главы государства, ни одна страна в мире не нуждается в таком восстановлении, как Украина. Российских атак по украинским городам с каждым днем становится лишь больше.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал основы, которые могут привести к долгосрочному миру на европейском континенте и союзники должны в этом помочь. Об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины, которая 21 июня прошла в Лондоне.

По его словам, основные направления для мирного существования в Украине основываются на единстве и демократии. Нужно продолжать помощь до тех пор, пока российская агрессия не будет побеждена на поле боя.

"Я очерчу пять направлений, по которым мы начали создавать основы для мира. Первое – потенциал в единстве. Второе – потенциал в стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. Пятое – потенциал демократии", – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский обозначил, что в мире нет такого города или страны, где нужно восстанавливать столько объектов, сколько разрушено в Украине. С каждым днем из-за российских обстрелов их становится только больше и страдают наши люди.

"Каждый день российской агрессии – это новые руины. Тысячи и тысячи разрушенных домов, изуродованные отрасли, сожженные жизни. Недавно Россия совершила крупнейшее в Европе преступление экоцида, взорвав дамбу и другие сооружения Каховской ГЭС. Что это значит? В Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки-десятки лет. Причем, это не только реконструкция. К примеру, это зеленая металлургия", – подытожил президент Украины.

Отдельно западные партнеры от Владимира Зеленского услышали, что восстановление Украины — миллионы рабочих мест, которые могут принести миллиардные доходы компаниям, которые решатся на это.

Напомним, 21 июня сообщалось о том, что Великобритания и США выделили 4,3 млрд долларов на помощь Украине. О новых пакетах помощи объявили во время конференции в Лондоне, которая посвящена будущему восстановлению Украины. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что помощь будет выделяться в течении следующих трех лет.