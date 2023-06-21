ВСУ могут пойти в неожиданное наступление через высохшее Каховское водохранилище — BILD (видео)

По мнению эксперта Юлиана Рипке, Силы обороны могут пойти в наступление не там, где россияне их ждали в течение месяцев. По его словам, теперь для обеих сторон появились новые возможности и угрозы.

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Украинские войска могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище. Такое предположение сделал военный обозреватель BILD Юлиан Рипке.

"Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также новые опасности", — считает эксперт.

По оценке Репке, ширина Каховского водохранилища составляет от 7 до 30 км, а украинские солдаты сейчас могут пройти по этой территории. Правда немецкий эксперт сомневается, сможет ли там сейчас проехать техника.

"Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где ждали россияне и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", — сказал он.

Репке добавил, что возможностью перейти через засохшее Каховское водохранилище могут воспользоваться и россияне, если захотят вернуть контроль над всей Херсонщиной.

Напомним, что представительница Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что ВСУ могут добиться успеха в своем контрнаступлении. По ее мнению, Украина успешно производит как оборонительные, так и наступательные операции.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении командиры ВС РФ отправляют солдат подразделения "Шторм Z" "себе" разминировать территорию. За день на том участке фронта оккупанты могут потерять более сотни солдат в день.