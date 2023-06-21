ВС РФ угрожают взорвать 20 тонн боеприпасов в Херсонской области, — ОК "Юг"

Российские оккупанты перемещают население на выгодные для себя позиции и используют местных жителей как живой щит, считают в ОК "Юг".

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Жители Херсонщины в соцсетях сообщили, что ВС РФ планируют взорвать 20 тонн своих боеприпасов в поселке Рыково Генического района Херсонской области и приказали жителям эвакуироваться из населенного пункта. В ОК "Юг" назвали это шантажом местного населения. Об этом 21 июня в эфире телеканала FREEДОМ сказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Они могут таким образом запугивать местных, освободить территорию для базирования своих подразделений. Также они могут перебазировать местное население в нужную им локацию — там, где смогут прикрываться ими как живым щитом. Там разворачивают свой пункт управления или пункт сосредоточения личного состава, и уже могут там позволить себе находиться спокойнее, понимая, что по мирным жителям Силы обороны не будут работать», — пояснила она.

Она добавила, что кроме устрашения российские оккупанты также пытаются подкупить местное население, обещая вознаграждение за информацию об ВСУ, рассылая соответствующие SMS-сообщения.

"Они прибегают к таким психологическим операциям именно тогда, когда нечем аргументировать перед своим же руководством в реальном боевом столкновении, на реальном поле боя и они пытаются таким образом получить информацию. Это еще раз подтверждает, что лояльных к "русскому миру" людей на временно оккупированной территории с каждым днем все меньше. Даже те, кто были изначально настроены вроде и "да", и "нет", все более и более твердо убеждаются, что все-таки "нет" и все-таки они с Украиной", — сказала Гуменюк.

Напомним, что ВС РФ начали возвращаться на позиции в Херсонской области, из которых скрылись после подрыва Каховской ГЭС. Интенсивность обстрелов региона возвращается к тому уровню, на котором была до подрыва ГЭС.

20 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под оккупацией россиян находятся более 200 потенциально опасных для Украины объектов.