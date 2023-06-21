"Критически важные для контрнаступления": в Конгрессе США требуют от Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS

Американские законодатели от обеих партий в Конгрессе США в последнее время ужесточили давление на администрацию президента Байдена с требованием передать Украине дальнобойные ракеты.

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдену немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщает "Укринформ".

Заседание комитета прошло в среду 21 июня.

"Ракеты ATAСMS являются критически важными для успеха контрнаступления Украины. ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 км — ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне", — заявил Глава комитета, конгрессмен- Макколл.

Старший член Комитета от Демократической партии конгрессмен Грегори Микс со своей стороны отметил, что этот шаг приблизит победу Украины над агрессором и установление мира.

"В то время как Украина продолжает свое контрнаступление, чтобы освободить собственные территории, Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками должны рассмотреть все пути для того, чтобы помочь Украине победить", — подчеркнул представитель Демократической партии.

Напомним, что резолюция H.Res. 488 с призывом к администрации президента Байденана дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS были представлены в Конгрессе США в первой половине июня. По словам одного из соавторов проекта резолюции, главы Комитета по иностранным делам Майкла Маккола, если США не дадут Украине необходимое вооружение, это может затянуть войну.

8 июня издание Politico сообщило, что на президента США Джо Байдена усиливается давление, чтобы заставить отправить в Украину оружие дальнего радиуса действия. Армейская тактическая ракетная система с дальностью до 300 км способна помочь ВСУ ликвидировать важные для ВС РФ объекты.