В США хотят призвать Байдена передать Украине ATACMS: в Конгресс внесли резолюцию

Авторы инициативы считают, что не предоставление Киеву необходимого вооружения, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, затягивает войну.

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Американские конгрессмены внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена начать поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

По словам одного из соавторов проекта резолюции, главы Комитета по иностранным делам Майкла Маккола, если американские власти не дадут Украине необходимое вооружение, это лишь затянет войну.

"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, предоставляемой США и нашими союзниками. В связи с этим крайне досадно, что администрация задерживает миллиарды долларов оставшихся средств, при помощи которых она могла бы немедленно передать ATACMS Украине", – сказал конгрессмен.

В проекте резолюции говорится, что США и государства-союзники имеют тысячи ракет ATACMS, часть из которых можно передать Украине. Авторы инициативы указывают на решения Лондона и Парижа о передаче ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp дальностью от 250 километров.

Кроме того, в документе отмечается, что передача ATACMS даст Киеву возможность наносить удары по глубокому тылу врага, что прямо повлияет на способность Кремля продолжать войну.

Напомним, 8 июня издание Politico со ссылкой на экспертов из Morning Defense сообщило, что на президента США Джо Байдена усиливается давление, чтобы вынудить отправить в Украину оружие дальнего радиуса действия, в том числе ракеты ATACMS.

3 июня полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант заявил, что ATACMS изменят ход войны с РФ. Он считает, что после отправки ракет ATACMS Кремлю придется сесть за стол переговоров.