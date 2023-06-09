У США хочуть закликати Байдена передати Україні ATACMS: до Конгресу внесли резолюцію

Автори ініціативи вважають, що не надання Києву необхідного озброєння, зокрема, далекобійних ракет ATACMS, затягує війну.

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Американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена розпочати постачання далекобійних ракет ATACMS до України. Про це повідомляє пресслужба Комітету із закордонних справ Палати представників США.

За словами одного зі співавторів проєкту резолюції, голови Комітету із закордонних справ Майкла Маккола, якщо американська влада не дасть Україні необхідного озброєння, це лише затягне війну.

"Успіх контрнаступу України безпосередньо пов'язаний з військовою допомогою, що надається США і нашими союзниками. У зв'язку з цим вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів коштів, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні", – сказав конгресмен.

У проєкті резолюції йдеться, що США та держави-союзники мають тисячі ракет ATACMS, частину з яких можна передати Україні. Автори ініціативи вказують на рішення Лондона та Парижа про передачу ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow та Scalp дальністю від 250 кілометрів.

Крім того, у документі наголошується, що передача ATACMS дасть Києву можливість завдавати ударів по глибокому тилу ворога, що прямо вплине на здатність Кремля продовжувати війну.

Нагадаємо, 8 червня видання Politico з посиланням на експертів із Morning Defense повідомило, що на президента США Джо Байдена посилюється тиск, щоб змусити відправити в Україну зброю далекого радіусу дії, зокрема ракети ATACMS.

3 червня полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Грант заявив, що ATACMS змінять хід війни з РФ. Він вважає, що після відправлення ракет ATACMS Кремлю доведеться сісти за стіл переговорів.