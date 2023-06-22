Удар по Покровску, взрывы в Кривом Роге и Одесской области: что известно о масштабной атаке ВС РФ
Воздушные тревоги вечером и ночью объявлялись в нескольких регионах страны. В результате обстрела Покровска ранены мирные жители, в том числе ребенок.
В ночь с 21 на 22 июня ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину, применив ракеты различного базирования и иранские дроны-камикадзе Shahed. Фокус в одном материале собрал всю информацию об очередных обстрелах украинских городов.
Обстрел Покровска
Накануне вечером, 21 июня, оккупационные войска нанесли удар по Покровску Донецкой области. Ранения получили четыре местных жителя, в том числе и ребенок. Об этом рассказал руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает "Суспільне".
У пострадавших — легкие ранения, среди них ребенок 2011 года рождения, у которого ранены стопы. У пожилого местного жителя — испуг.
Частный сектор города был обстрелян в 21:20. Судя по всему, это была крылатая ракета, уточнил Добряк.
По словам собеседников Фокуса, мощный взрыв прогремел в городе сразу после объявления воздушной тревоги. После обстрела в городе начались проблемы с мобильной связью. Взрыв был настолько сильным, что в соседнем жилом районе дома будто зашатались.
Обстрел Кривого Рога
Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 22 июня на территории города слышали взрывы. Он предупредил о возможных повторных пусках и необходимости оставаться в укрытиях или придерживаться правила двух стен.
Взрывы в Одесской области
На территории Одесской области были контролируемые взрывы — работали ПВО.
БПЛА были замечены в Белгород-Днестровском районе, куда они прилетели из акватории Черного моря.
Ночью тревоги объявлялись в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.
В Запорожской области фиксировалось появление БПЛА неустановленного типа.
В ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в южных, северных и восточных областях.
Пуски ракет и беспилотников фиксировались из акватории Азовского и Черного морей. По неподтвержденным данным, оккупанты выпустили по меньшей мере четыре ракеты Х-22.
После пяти утра в некоторых областях пошли отбои тревог.
Напомним, что днем ранее об опасности воздушных атак объявлялось в большинстве регионов Украины: были взрывы и сбитые БПЛА.
Также сообщалось, что в России опасаются нового украинского беспилотника, который может ударить по Москве.